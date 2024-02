Rakúšanka Venierová triumfovala v super-G v Crans Montane

výsledky super-G SP žien v Crans Montane:



1. Stephanie Venierová (Rak.) 1:16,52 min., 2. Federica Brignoneová +0,04 s, 3. Marta Bassinová (obe Tal.) +0,15, 4. Romane Miradoliová (Fr.) +0,28, 5. Cornelia Hütterová (Rak.) +0,45, 6. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,46, 7. Kajsa Vickhoffová Lieová (Nór.) +0,61, 8. Ester Ledecká (ČR) +0,64, 9. Kira Weidleová (Nem.) +0,69, 10. Laura Gaucheová (Fr.) +0,75







celkové poradie SP (po 31 zo 41 súťaží):



1. Gutová-Behramiová 1414 b., 2. Mikaela Shiffrinová (USA) 1209, 3. Brignoneová 1128, 4. Petra VLHOVÁ (SR) 802, 5. Sofia Goggiová (Tal.) 792, 6. Sara Hectorová (Švéd.) 780







poradie v super-G (6 z 10):



1. Gutová-Behramiová 360, 2. Hütterová 355, 3. Brignoneová 326, 4. Venierová 266, 5. Goggiová 237, 6. Lieová 227



Crans Montana 17. februára (TASR) - Rakúska lyžiarka Stephanie Venierová triumfovala v nedeľňajších pretekoch super-G na podujatí Svetového pohára vo švajčiarskom stredisku Crans Montana. Druhé miesto obsadila s odstupom štyroch stotín Talianka Federica Brignoneová, tretia bola jej krajanka Marta Bassinová (+0,15). Líderka celkového poradia Lara-Gutová-Behramiová zo Švajčiarska skončila šiesta.Venierová dosiahla tretie prvenstvo v kariére v SP, premiérové v superobrovskom slalome. Rakúšanka držala počas jazdy na zjazdovke Mont Lachaux solídnu líniu a najlepšie sa vyrovnala s veľmi technickými pasážami. Na pódiu ju doplnili Talianky, ktoré vyťažili z toho, že trať postavil ich krajan Feltrin Giovanni.uviedla Venierová podľa agentúry APA.Gutová-Behramiová bola od úvodu v červených číslach a aj keď v závere stiahla svoje manko, stačilo to na konečnú šiestu priečku. Zostala na čele disciplíny, ale vedie len o päť bodov pred Rakúšankou Corneliou Hütterovou, ktorá bola v nedeľu o stotinu lepšia a obsadila piate miesto. Švajčiarka zároveň zvýšila náskok na čele celkového hodnotenia seriálu pred Mikaelou Shiffrinovou na 205 bodov. Američanka do Crans Montany necestovala, keďže sa stále úplne nezotavila zo zranenia kolena po páde koncom januára v zjazde v Cortine d'Ampezzo.Ragnhild Mowinckelová spadla tesne pred druhým medzičasom, keď skončila v ochrannej bariére. Nórka sa však po chvíli dokázala postaviť späť na lyže. Štartová listina bola ochudobnená o Sophiu Goggiovú z Talianska, ktorú rovnako ako Slovenku Petru Vlhovú vyradilo zranenie z hry do konca sezóny.Ženy sa najbližšie presunú do Val di Fassa, v talianskom stredisku ich čakajú ďalší víkend dva superobrovské slalomy (24.-25. februára).