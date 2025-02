Rakúska lyžiarka Hütterová vyhrala zjazd v Kvitfjelli

SP v Kvitfjelli - zjazd žien:



1. Cornelia Hütterová (Rak.) 1:31,46 min, 2. Emma Aicherová (Nem.) +0,40 s, 3. Breezy Johnsonová (USA) +0,40, 4. Sofia Goggiová +0,44, 5. Federica Brignoneová +0,51, 6. Laura Pirovanová (všetky Tal.) +0,55, 7. Ilka Štuhecová (Slovin.) +0,71, 8. Jacqueline Wilesová (USA) +0,84, 9. Ester Ledecká (ČR) +0,99, 10. Kira Weidleová-Winkelmannová (Nem.) +1,00



celkové poradie SP (po 25 z 35):



1. Brignoneová 1044 b, 2. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 831, 3. Zrinka Ljutičová (Slovin.) 753, 4. Goggiová 671, 5. Sara Hectorová (Švéd.) 666, 6. Camille Rastová (Švaj.) 662



poradie zjazdu:



1. Brignoneová 334 b, 2. Goggiová 310, 3. Hütterová 308, 4. Gutová-Behramiová 197, 5. Pirovanová 164, 6. Johnsonová 163



Kvitfjell 28. februára (TASR) - Rakúska lyžiarka Cornelia Hütterová zvíťazila v piatkovom zjazde Svetového pohára. V nórskom Kvitfjelli triumfovala s časom 1:31,46 minúty. Druhá skončila Emma Aichnerová z Nemecka so stratou 15 stotín sekundy a tretiu priečku obsadila Američanka Breezy Johnsonová s mankom 0,40 sekundy. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Pre tridsaťdvaročnú Hütterovú to bolo tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a celkovo deviate v kariére v SP. Špecialistka na rýchlostné disciplíny dosiahla štyri z toho v zjazde a ďalších päť v super-G. V slnečnom Kvitfjelli vyrazila na trať ako deviata, od úvodu mala dobrú rýchlosť, vyhla sa chybám a udržala si tempo a do cieľa prišla s náskokom 51 sekúnd na dovtedajšiu líderku Federicu Brignoneovú.Jej čas 1:31,46 minúty ohrozili z ďalších pretekárok len tri, no ani jedna ho nedokázala prekonať. Talianka Sofia Goggiová zaostala o 44 stotín, Johnsonová bola na medzičasoch za ňou, no záverečný úsek zvládla výborne a Aichnerová taktiež vyšperkovala svoju jazdu v závere, no víťazstvo jej ušlo o 15 stotín sekundy. Za čerstvou majsterkou sveta v tejto disciplíne Johnsonovou sa v tesných rozostupoch zoradilo trio Talianok. Goggiová bola štvrtá s mankom 0,44 sekundy, líderka poradia disciplíny Federica Brignoneová stratila +0,51 s a hneď za ňou skončila ďalšia ich krajanka Laura Pirovanová (+0,55 s).," uviedla pre APA Hütterová.Na čele celkového poradia sa udržala Brignoneová, ktorá má náskok 213 bodov pred Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou. Tá skončila v piatok na 13. mieste. Brignoneová vedie aj poradie disciplíny o 24 bodov pred Goggiovou a 26 pred Hütterovou.