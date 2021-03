Rakúska lyžiarka Liensbergerová sa teší na Jasnú

Jasná 4. marca (TASR) - Rakúska lyžiarka Katharina Liensbergerová sa už nevie dočkať pretekov Svetového pohára v Jasnej a verí, že sa jej v slovenskom stredisku podarí zabojovať o dobré umiestnenia.



Čerstvá dvojnásobná majsterka sveta z Cortiny d'Ampezzo už dorazila do dejiska víkendového podujatia, no svah si ešte nestihla vyskúšať. "Som tu prvýkrát, veľmi sa mi tu páči. Dnes som sa bohužiaľ nedostala na trať, ale pozrela som si ju zospodu a vyzerá super. Teším sa, že si ju zajtra vyskúšam a samozrejme aj na preteky v sobotu a v nedeľu," uviedla pre oficiálny kanál organizátorov podujatia.



Svetová šampiónka v slalome a paralelnej súťaži ešte nestihla poriadne spracovať svoje úspešné vystúpenie z Cortiny, kde získala aj bronz v obrovskom slalome: "Čas na to budem mať pravdepodobne až po sezóne, ale odniesla som si odtiaľ veľa krásnych spomienok. Mala som naozaj dobrú predsezónnu prípravu, i keď to nebolo vždy ľahké kvôli koronavírusovým obmedzeniam. Ale som rada, že som sa dostala na správnu cestu a veľa vecí sa mi podarilo."



V Jasnej sa v sobotu uskutoční obrovský slalom a v nedeľu klasický slalom. Dvadsaťtriročná Liensbergerová je špecialistka na tieto disciplíny a v priebežnom hodnotení SP v slalome jej patrí druhá priečka za Slovenkou Petrou Vlhovou. "Petra tu bude určite veľmi silná. Vždy vo všetkom ide naplno a je mi jasné, že ak chcem byť na popredných priečkach, musím ísť aj ja na sto percent," uviedla Liensbergerová, ktorá verí, že slovenskí fanúšikovia lyžovania budú okrem domácej favoritky podporovať aj ju: "Dúfam, že áno a že si tu nejakých nájdem. Verím, že mi budú držať palce, podporia ma a ja vydám zo seba všetko."