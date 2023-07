Rakúska polícia vzala do väzby jedného z hráčov Herthy Berlín

Zell am See 16. júla (TASR) - Polícia v rakúskom meste Zell am See vzala do väzby jedného z hráčov Herthy Berlín. Ten mal byť súčasťou fyzickej potýčky v jednom z miestnych hostincov. K incidentu prišlo v sobotu večer, inkriminovaný hráč je už opäť s tímom. Ten absolvuje v meste sústredenie pred nadchádzajúcou sezónu druhej najvyššej nemeckej súťaže.



"Môžeme potvrdiť, že polícia vyšetruje jedného z hráčov. Žiadame vás však, aby ste chápali, že žiadne ďalšie detaily prezradiť nemôžeme," citovala z vyhlásenie Herthy agentúra DPA. Ďalej informuje, že hráč strávil nejaký čas vo väzbe.



Tím je v Rakúsku od stredy, v sobotu absolvoval prípravný zápas proti belgickému RWD Molenbeek (2:1) a v nedeľu podľahol 0:1 tímu Royal Antverpy, úradujúcemu majstrovi Jupiler Pro League. V Herthe pôsobí aj slovenský obranca Peter Pekarík, sezóna sa začne 29. júla na pôde Fortuny Düsseldorf.