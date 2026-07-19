< sekcia Šport
Rakúska pošta vydá známky s Alabom: Obrovská česť
Známky uvedú do predaja v pondelok 20. júla, deň po finále majstrovstiev sveta.
Autor TASR
Viedeň 19. júla (TASR) - Rakúska pošta spúšťa novú sériu známok venovanú športovým osobnostiam. Odštartuje ju kapitánom futbalovej reprezentácie Davidom Alabom.
Známky uvedú do predaja v pondelok 20. júla, deň po finále majstrovstiev sveta. Rakúšania sa na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku dostali do šestnásťfinále, v ktorom podľahli naskorším finalistom zo Španielska 0:3. „Rakúsko je môj domov, moja krajina a moja identita. Mať vlastnú špeciálnu známku je veľké privilégium a naozaj obrovská česť,“ citovala Alabu agentúra APA.
Blok s bývalým hráčom Realu Madrid či Bayernu Mníchov tvoria dve známky. Prvá v hodnote 3,50 eura zachytáva Alabov portrét, druhá s hodnotou jedno euro ho zobrazuje v reprezentačnom drese počas zápasu. Rakúska pošta ich vydá v celkovom náklade 160.000 kusov.
Známky uvedú do predaja v pondelok 20. júla, deň po finále majstrovstiev sveta. Rakúšania sa na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku dostali do šestnásťfinále, v ktorom podľahli naskorším finalistom zo Španielska 0:3. „Rakúsko je môj domov, moja krajina a moja identita. Mať vlastnú špeciálnu známku je veľké privilégium a naozaj obrovská česť,“ citovala Alabu agentúra APA.
Blok s bývalým hráčom Realu Madrid či Bayernu Mníchov tvoria dve známky. Prvá v hodnote 3,50 eura zachytáva Alabov portrét, druhá s hodnotou jedno euro ho zobrazuje v reprezentačnom drese počas zápasu. Rakúska pošta ich vydá v celkovom náklade 160.000 kusov.