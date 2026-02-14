< sekcia Šport
Rakúska skeletonistka Flocková získala zlato, striebro pre Kreherovú
Bronz získala Jacqueline Pfeiferová.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 14. februára (TASR) - Rakúska skeletonistka Janine Flocková získala zlato na ZOH 2026 v súťaži jednotlivkýň. V ľadovom koryte v Cortine d'Ampezzo vyhrala tri zo štyroch jázd a triumfovala s náskokom 30 stotín sekundy pred Nemkou Susanne Kreherovou a jej bronzovou krajankou Jacqueline Pfeiferovou (+0,44).
Flocková začala súťaž výborne, svojím prvým pokusom vytvorila časom 57,22 s nový rekord trate. Ten prekonala v druhej jazde Pfeiferová o štyri stotiny sekundy. Tretia a štvrtá časť však opäť patrila Flockovej, ktorá svoj náskok zvýšila a slávila najväčší úspech v kariére. Pod piatimi kruhmi získala pri svojej štvrtej účasti prvý cenný kov.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo
skeleton - ženy:
1. Janine Flocková (Rak.) 3:49,02 min. (57,22 s/57,26 s/57,26 s/57,28 s),
2. Susanne Kreherová (Nem.) +0,30 s (57,24/57,28/57,43, 57,37),
3. Jacqueline Pfeiferová (Nem.) +0,44 (57,43/57,18/57,56/57,29),
4. Hannah Neiseová (Nem.) +1,15 (57,45/57,40/57,59/57,73),
5. Tabitha Stoeckerová (V. Brit.) +1,46 (57,40/57,61/57,75/57,72),
6. Kim Meylemansová (Belg.) +1,65 (57,70/57,62/57,49/57,86),
7. Freya Tarbitová (V. Brit.) +1,78 (57,76/57,40/57,87/57,77),
8. Čao Tan (Čína) +2,19 (57,70/57,47/57,83/58,21),
9. Amelia Coltmanová (V. Brit.) +2,30 (57,86/57,73/58,13/57,60),
10. Anna Fernstädtová (ČR) +2,42 (57,90/57,86/57,83/57,85)
