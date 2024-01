Rakúski hádzanári zdolali Rumunov, Islanďania remizovali so Srbmi

ME v hádzanej



B-skupina (Mannheim):



Rakúsko - Rumunsko 31:24 (15:14)







C-skupina (Mníchov):



Island - Srbsko 27:27 (11:10)

Mannheim/Mníchov 12. januára (TASR) - Rakúski hádzanári zaznamenali úspešný vstup do ME v Nemecku. V úvodnom stretnutí B-skupiny zdolali Rumunov 31:24. V "céčku" remizovali Srbi s Islanďanmi 27:27.Prvé dva tímy z každej zo šiestich štvorčlenných základných skupín postúpia do štvrťfinálových skupín hlavnej fázy.