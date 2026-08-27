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Rakúski mladíci nestačili na Švajčiarov, v Piešťanoch dostali debakel
Slovákov čakal vo štvrtok od 17.00 duel proti Nemecku.
Autor TASR
Piešťany 27. augusta (TASR) - Hokejoví reprezentanti Švajčiarska do 16 rokov zvíťazili nad rovesníkmi z Rakúska presvedčivo 7:1 v úvodnom zápase turnaja štyroch krajín v Piešťanoch. Slovákov čakal vo štvrtok od 17.00 duel proti Nemecku.
Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov v Piešťanoch
Rakúsko - Švajčiarsko 1:7 (0:1, 0:5, 1:1)
Góly: Gall - A. Josi 2, Berger, Kistler, Spahr, Vournelis, Ziani
Rakúsko - Švajčiarsko 1:7 (0:1, 0:5, 1:1)
Góly: Gall - A. Josi 2, Berger, Kistler, Spahr, Vournelis, Ziani