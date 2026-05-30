Rakúsko a Azerbajdžan s výhrami, Gréci remizovali s Bosniakmi
V F-skupine Rakúšania zdolali Taliansko 5:0, zatiaľ čo hráči Azerbajdžanu zvíťazili nad Francúzskom 3:1 a s tromi výhrami ovládli štvorčlennú skupinu.
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave si v „slovenskej“ A-skupine delili body za remízu 1:1 hráči Grécka a Bosny a Hercegoviny. Slovensko tak potrebuje na záver skupinovej fázy v súboji s Čiernou Horou bodovať, pričom víťazstvo by ho posunulo na prvú priečku.
ME v malom futbale v Bratislave - výsledky:
A-skupina
Grécko - Bosna a Hercegovina 1:1
F-skupina
Rakúsko - Taliansko 5:0
Azerbajdžan - Francúzsko 3:1
