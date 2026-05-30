Sobota 30. máj 2026
Rakúsko a Azerbajdžan s výhrami, Gréci remizovali s Bosniakmi

Na snímke uprostred Refik Imamovič (Bosna a Hercegovina), vľavo Patrik Volf a vpravo brankár Stanislav Pella (obaja Slovensko) počas stretnutia Bosna a Hercegovina - Slovensko na ME v malom futbale 28. mája 2027 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

V F-skupine Rakúšania zdolali Taliansko 5:0, zatiaľ čo hráči Azerbajdžanu zvíťazili nad Francúzskom 3:1 a s tromi výhrami ovládli štvorčlennú skupinu.

Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave si v „slovenskej“ A-skupine delili body za remízu 1:1 hráči Grécka a Bosny a Hercegoviny. Slovensko tak potrebuje na záver skupinovej fázy v súboji s Čiernou Horou bodovať, pričom víťazstvo by ho posunulo na prvú priečku.

ME v malom futbale v Bratislave - výsledky:

A-skupina

Grécko - Bosna a Hercegovina 1:1



F-skupina

Rakúsko - Taliansko 5:0

Azerbajdžan - Francúzsko 3:1
