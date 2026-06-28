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Rakúsko aj Alžírsko postupujú po šialenej dráme, Messi opäť skóroval
Zverenci Jamala Sellamiho v druhom dejstve znížili, ale opäť prišla chvíľa osemnásobného držiteľa Zlatej lopty Messiho.
Autor TASR
Kansas City 28. júna (TASR) - Rakúskej aj Alžírskej futbalovej reprezentácii stačila v záverečnom zápase J-skupiny na majstrovstvách sveta nezaujímavá bezgólová remíza. Fanúšikom na Arrowhead štadióne v Kansas City však zverenci Ralfa Rangnicka a Vladimira Petkoviča doručili šesťgólovú prestrelku a aj napriek tomu postup oboch tímov po remíze 3:3. Jednu z najlepších konfrontácií na tomto šampionáte si pochvaľovali obaja tréneri.
Pred stretnutím sa opäť hlasnejšie rozprávalo o neslávne známej „Hanbe Gijonu“ z MS 1982, kde Rakúsko spolu so Západným Nemeckom odohralo divácky neatraktívny duel, ktorý posunul ďalej obe mužstvá a vyradil Alžírsko. To malo určite na zreteli aj revanš, no uvedomovalo si, že deľba bodov posunie ďalej oba národné tímy. Lenže v 28. minúte otvoril skóre Marko Arnautovič a Alžírsko muselo zabrať. V záverečných chvíľach prvého polčasu dokázal vyrovnať Rafik Belghali, no aj v tom druhom viedli Európania po zásahu Marcela Sabitzera. Aj na tento gól však dokázal africký tím zareagovať, v 60. minúte vyrovnal Riyad Mahrez.
Keď už sa všetko schyľovalo k bezpečnej remíze, v nadstavenom čase druhého dejstva opäť udrel Mahrez, ktorý nasmeroval do šestnásťfinále nielen svoju krajinu, ale z tabuľky tretích tímov aj Irán. „Bol to pocit nesmierneho šťastia a radosti. Je naozaj výnimočné skórovať na MS. Prišli sme sem s cieľom postúpiť zo skupiny a sme radi, že sa nám to podarilo,“ povedal 35-ročný Mahrez, ktorý vyzeral byť strelcom víťazného gólu. Rakúšania sa však nevzdali a pri záverečnej akcii zápasu vyrovnali na 3:3 zásluhou Sašu Kalajdžiča, čo posunulo ďalej oba tímy a vyradilo smolný Irán. „Som trénerom už 40 rokov, ale takýto dramatický a nepredvídateľný duel si nepamätám. Ak by mi na začiatku niekto povedal, že to skončí 3:3, neveril by som mu,“ citovala po stretnutí trénera Rangnicka agentúra AP.
Rakúšania si tak po šialenej dráme vybojovali prvý postup zo skupiny po 44 rokoch, prvýkrát od „Hanby Gijonu“. „V šatni je to teraz šialenstvo. Ak by Alfred Hitchcock napísal túto drámu, povedal by som, že sa zbláznil,“ dodal bývalý kormidelník Manchestru United. Rakúšanov však už v šestnásťfinále čaká súper ťažkého kalibru, v Inglewoode privítajú úradujúcich majstrov Európy Španielov (2. júla o 21.00 SELČ). Alžírsko, ktoré postúpilo zo skupiny len druhýkrát v histórii a premiérovo po 12 rokoch, taktiež neskrývalo veľkú radosť. „Bol to šialený zápas. Oslávime postup, oddýchneme si a pripravíme sa na ďalšie kolo,“ priblížil kouč africkej krajiny Petkovič. Alžírsko sa stalo deviatou z desiatich reprezentácií z Afriky, ktoré postúpili do šestnásťfinále. V ňom ich čaká ďalšia konfrontácia s európskym tímom, vo Vancouveri sa stretnú s víťazom B-skupiny Švajčiarskom (3. júla o 5.00 SELČ).
V súbežne hranom dueli J-skupiny v Arlingtone medzi Argentínou a Jordánskom už o pozíciu v tabuľke nešlo. „Albicelestes“ mali istý triumf v skupine a už sa pripravovali na šestnásťfinále s Kapverdami (4. júla o 0.00 SELČ). Aj preto urobil tréner úradujúcich majstrov sveta Lionel Scaloni až deväť zmien v zostave a na lavičke nechal aj najlepšieho strelca šampionátu Lionela Messiho. Debut na MS však doprial Giovanimu Lo Celsovi, ktorý sa mu za to odvďačil gólom z priameho kopu v 19. minúte. „Na tento moment som čakal. Sníval som o tom, no dnešok bol lepší, ako by som si vedel predstaviť,“ priznal 30-ročný Lo Celso, stredopoliar Realu Betis. Pre Argentínčanov išlo o prvý presný zásah z priameho kopu na svetových šampionátoch od Messiho gólu proti Nigérii v Brazílii 2014. Na dvojgólové vedenie zvýšil ešte pred polčasom Lautaro Martinez z penalty. „Lautaro odvádza skvelú prácu. Odkedy je v tíme, sme s ním spokojní. Vždy, keď skóruje, je to lepšie pre mužstvo,“ chválil výkony útočníka Interu Miláno Scaloni.
Zverenci Jamala Sellamiho v druhom dejstve znížili, ale opäť prišla chvíľa osemnásobného držiteľa Zlatej lopty Messiho. V 60. minúte prišiel na trávnik a už o 20 minút neskôr opäť rozvlnil sieť, keď sa presadil z priameho kopu. „Som za neho veľmi šťastný. Zažíva skvelé momenty,“ vyjadril sa na adresu na týchto MS už šesťgólového Messiho spoluhráč Lo Celso. Spokojnosť s priebehom skupinovej fázy vyjadril Scaloni. „Myslím si, že to bola veľmi dobrá skupina. Teraz sa však začína dôležitá fáza. Teraz otáčame stranu a myslíme na Kapverdy, ktoré budú veľmi náročným súperom,“ konštatoval 48-ročný lodivod. Pre debutujúce Jordánsko sa šampionát skončil bez bodu, no kouč Sellami bral túto skúsenosť ako obohacujúcu. „Ako debutantovi na MS sa nám žiada zobrať si niekoľko ponaučení. Hráči si teraz viac uvedomujú požiadavky tohto turnaja,“ priznal 55-ročný Sellami.
Pred stretnutím sa opäť hlasnejšie rozprávalo o neslávne známej „Hanbe Gijonu“ z MS 1982, kde Rakúsko spolu so Západným Nemeckom odohralo divácky neatraktívny duel, ktorý posunul ďalej obe mužstvá a vyradil Alžírsko. To malo určite na zreteli aj revanš, no uvedomovalo si, že deľba bodov posunie ďalej oba národné tímy. Lenže v 28. minúte otvoril skóre Marko Arnautovič a Alžírsko muselo zabrať. V záverečných chvíľach prvého polčasu dokázal vyrovnať Rafik Belghali, no aj v tom druhom viedli Európania po zásahu Marcela Sabitzera. Aj na tento gól však dokázal africký tím zareagovať, v 60. minúte vyrovnal Riyad Mahrez.
Keď už sa všetko schyľovalo k bezpečnej remíze, v nadstavenom čase druhého dejstva opäť udrel Mahrez, ktorý nasmeroval do šestnásťfinále nielen svoju krajinu, ale z tabuľky tretích tímov aj Irán. „Bol to pocit nesmierneho šťastia a radosti. Je naozaj výnimočné skórovať na MS. Prišli sme sem s cieľom postúpiť zo skupiny a sme radi, že sa nám to podarilo,“ povedal 35-ročný Mahrez, ktorý vyzeral byť strelcom víťazného gólu. Rakúšania sa však nevzdali a pri záverečnej akcii zápasu vyrovnali na 3:3 zásluhou Sašu Kalajdžiča, čo posunulo ďalej oba tímy a vyradilo smolný Irán. „Som trénerom už 40 rokov, ale takýto dramatický a nepredvídateľný duel si nepamätám. Ak by mi na začiatku niekto povedal, že to skončí 3:3, neveril by som mu,“ citovala po stretnutí trénera Rangnicka agentúra AP.
Rakúšania si tak po šialenej dráme vybojovali prvý postup zo skupiny po 44 rokoch, prvýkrát od „Hanby Gijonu“. „V šatni je to teraz šialenstvo. Ak by Alfred Hitchcock napísal túto drámu, povedal by som, že sa zbláznil,“ dodal bývalý kormidelník Manchestru United. Rakúšanov však už v šestnásťfinále čaká súper ťažkého kalibru, v Inglewoode privítajú úradujúcich majstrov Európy Španielov (2. júla o 21.00 SELČ). Alžírsko, ktoré postúpilo zo skupiny len druhýkrát v histórii a premiérovo po 12 rokoch, taktiež neskrývalo veľkú radosť. „Bol to šialený zápas. Oslávime postup, oddýchneme si a pripravíme sa na ďalšie kolo,“ priblížil kouč africkej krajiny Petkovič. Alžírsko sa stalo deviatou z desiatich reprezentácií z Afriky, ktoré postúpili do šestnásťfinále. V ňom ich čaká ďalšia konfrontácia s európskym tímom, vo Vancouveri sa stretnú s víťazom B-skupiny Švajčiarskom (3. júla o 5.00 SELČ).
V súbežne hranom dueli J-skupiny v Arlingtone medzi Argentínou a Jordánskom už o pozíciu v tabuľke nešlo. „Albicelestes“ mali istý triumf v skupine a už sa pripravovali na šestnásťfinále s Kapverdami (4. júla o 0.00 SELČ). Aj preto urobil tréner úradujúcich majstrov sveta Lionel Scaloni až deväť zmien v zostave a na lavičke nechal aj najlepšieho strelca šampionátu Lionela Messiho. Debut na MS však doprial Giovanimu Lo Celsovi, ktorý sa mu za to odvďačil gólom z priameho kopu v 19. minúte. „Na tento moment som čakal. Sníval som o tom, no dnešok bol lepší, ako by som si vedel predstaviť,“ priznal 30-ročný Lo Celso, stredopoliar Realu Betis. Pre Argentínčanov išlo o prvý presný zásah z priameho kopu na svetových šampionátoch od Messiho gólu proti Nigérii v Brazílii 2014. Na dvojgólové vedenie zvýšil ešte pred polčasom Lautaro Martinez z penalty. „Lautaro odvádza skvelú prácu. Odkedy je v tíme, sme s ním spokojní. Vždy, keď skóruje, je to lepšie pre mužstvo,“ chválil výkony útočníka Interu Miláno Scaloni.
Zverenci Jamala Sellamiho v druhom dejstve znížili, ale opäť prišla chvíľa osemnásobného držiteľa Zlatej lopty Messiho. V 60. minúte prišiel na trávnik a už o 20 minút neskôr opäť rozvlnil sieť, keď sa presadil z priameho kopu. „Som za neho veľmi šťastný. Zažíva skvelé momenty,“ vyjadril sa na adresu na týchto MS už šesťgólového Messiho spoluhráč Lo Celso. Spokojnosť s priebehom skupinovej fázy vyjadril Scaloni. „Myslím si, že to bola veľmi dobrá skupina. Teraz sa však začína dôležitá fáza. Teraz otáčame stranu a myslíme na Kapverdy, ktoré budú veľmi náročným súperom,“ konštatoval 48-ročný lodivod. Pre debutujúce Jordánsko sa šampionát skončil bez bodu, no kouč Sellami bral túto skúsenosť ako obohacujúcu. „Ako debutantovi na MS sa nám žiada zobrať si niekoľko ponaučení. Hráči si teraz viac uvedomujú požiadavky tohto turnaja,“ priznal 55-ročný Sellami.