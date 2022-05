Fínsko zdolalo Rakúsko 3:0, Olkinuora má tretie čisté konto

B-skupina (Tampere):



Rakúsko - Fínsko 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



Góly: 2. Filppula (Hartikainen, Granlund), 25. Granlund (Hartikainen, Lehtonen), 48. Rajala (Filppula). Rozhodcovia: Ingram (Kan.), Nord (Švéd.) - Briganti (USA), Chaput (Kan.), vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 11.573 divákov.



Rakúsko: Kickert - Maier, Unterweger, Zündel, Wolf, Kirchschläger, Hackl, Wimmer, Brunner - Ganahl, Haudum, Kasper - Schneider, Nissner, Raffl - Lebler, Wukovits, Huber - Schwinger, Achermann, Feldner



Fínsko: Olkinuora - Lehtonen, Hietanen, Seppälä, Heiskanen, Friman, Vatanen, Ohtamaa, Lindell - Granlund, Manninen, Hartikainen - Rajala, Filppula, Sallinen - Armia, Lammikko, Pesonen - Anttila, Björninen, Mäenalanen



Na snímke zľava fínski hokejsti Sami Vatanen, strelec gólu Toni Rajala a Joel Armia oslavujú tretí gól v zápase B-skupiny Rakúsko - Fínsko na MS v ľadovom hokeji v Tampere 21. mája 2022. Foto: TASR/AP

Tabuľka B-skupiny:



1. Fínsko 6 5 0 1 0 22:5 16*



2. Švédsko 5 3 1 1 0 19:9 12



3. USA 5 2 2 0 1 14:9 10



4. Česko 4 2 0 1 1 14:9 7



---------------------------------



5. Lotyšsko 5 1 1 0 3 10:16 5



6. Nórsko 4 1 1 0 2 11:14 5



7. Rakúsko 6 0 1 2 3 11:19 4



---------------------------------



8. V. Británia 5 0 0 1 4 4:24 1





*-istý postup do štvrťfinále

Tampere 21. mája (TASR) - Fínski hokejisti vyhrali v sobotnom stretnutí na domácich MS v Tampere nad Rakúskom 3:0 a ako prvý tím z B-skupiny si zabezpečili postup do štvrťfinále. Víťazstvom si poistili vedúcu priečku, na čele tabuľky majú už štvorbodový náskok pred druhými Švédmi, ktorí však odohrali o zápas menej.Domáci hráči od úvodu dominovali, strelecky sa presadili Valtteri Filppula, Mikael Granlund a Toni Rajala, od väčšieho gólového prídelu zachránil súpera výborne chytajúci brankár David Kickert. Dominanciu favorita potvrdzuje aj pomer striel na bránku - 39:19. Fíni dosiahli piate víťazstvo na MS 2022, brankár Jussi Olkinuora si tretíkrát na turnaji udržal čisté konto. "Suomi" zakončia svoje vystúpenie v základnej skupine v utorok, keď o 19.20 SELČ nastúpia proti Česku. Rakúšania zostávajú so ziskom 4 bodov na 7. priečke a v pondelok ich o 19.20 čaká rozhodujúci duel v boji o udržanie sa v elitnej kategórii proti poslednému tímu tabuľky Veľkej Británii.Fíni mali expresný štart o zápasu. Hartikainen spoza bránky prihral Filppulovi, ktorý zblízka prekonal Kickerta a už po 105 sekundách otvoril skóre. Domácich to nakoplo a vtipnými kombináciami ďalej rozleptávali rakúsku obranu. Kickert im však v 1. tretine nedovolil ďalšiu gólovú radosť, zneškodnil šance Anttilu, Lammikka i Manninena. Domáci aj v druhej časti dominovali na ľade a svoju prevahu pretavili v druhý gól v 25. min, keď sa z dorážky presadil Granlund. Ten istý hráč mohol vzápätí zvýšiť v presilovke, no Kickert vytiahol famózny zákrok lapačkou. S postupom času sa osmelili aj Rakúšania, dobrú možnosť zahodil Haudum a v závere tretiny Wukovitsa na dvakrát vychytal brankár Olkinuora. V 44. min Nissnera zastavil v sľubnej šanci faul súpera. Outsider sa držal v hre až do 48. min, keď Rajala z ľavého krídla parádne trafil do bližšieho horného rohu a gólom na 3:0 definitívne pochoval rakúske nádeje. Po tomto momente sa zápas už len dohrával. Rakúšania tak nedokázali "ozbíjať" ďalšieho favorita a ich koncentrácia už smeruje na kľúčový súboj s Britmi.