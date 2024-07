Rakúsko i Turecko chcú písať históriu

Utorok 2. júla, 21.00 h



osemfinále /Red Bull Arena, Lipsko/



Rakúsko - Turecko



Rozhodca: Artur Soares Dias (Port.)







Predpokladané zostavy:



Rakúsko: Pentz - Posch, Danso, Lienhart, Mwene - Seiwald, Grillitsch - Laimer, Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch



Turecko: Günok - Müldür, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Yüksek, Ayhan - Yildiz, Güler, Alper Yilmaz - Tosun

Lipsko 1. júla (TASR) - Tureckí futbalisti sa v utorkovom osemfinálovom zápase ME pokúsia Rakúšanom odplatiť marcovú prehru 1:6. Čaká ich tak neľahká úloha, keďže mužstvo Ralfa Rangnicka triumfovalo v ťažkej skupine s Francúzskom i Holandskom a do vzájomného súboja ide ako favorit. Výkop stretnutia je na programe o 21.00 h v Lipsku, víťaz duelu sa v ďalšej fáze stretne s úspešnejším z dvojice Rumunsko - Holandsko.Rakúšania sa pod vedením Rangnicka predvádzajú nátlakovou hrou, ktorá im v uplynulých desiatich zápasoch priniesla osem víťazstiev a len jednu remízu a prehru. Na šampionáte v Nemecku sa ocitli v náročnej D-skupine, v ktorej vyhrali nad Poľskom (3:1) a Holandskom (3:2). Body im ušli len pri úvodnej prehre s Francúzskom 0:1, o ktorej rozhodol vlastný gól Maximiliana Wöbera.uviedol Rangnick pred osemfinále.Jeho tímu pritom v zostave chýba najväčšia hviezda – obranca David Alaba z Realu Madrid, ktorého trápi zranenie kolena. Na šampionát však odcestoval a funkciu kapitána si plní aspoň z lavičky.povedal pre portál uefa.com. Alaba si je vedomý narastajúcich očakávaní, ktoré sa na Rakúšanov navalili po základnej časti:Rakúsko sa do štvrťfinále ME dosiaľ nikdy neprebojovalo, jeho najlepší výsledok je osemfinále spred štyroch rokov, v ktorom prehralo s Talianskom 1:2 po predĺžení.Turecko postúpilo do vyraďovacej fázy z druhého miesta v F-skupine, kde zdolali Gruzínsko (3:1) i Česko (2:1) a prehralo len s jedným z topfavoritov turnaja Portugalskom (0:3)." zhodnotil doterajší priebeh turecký obranca Salih Özcan. "Krajina polmesiaca" sa naposledy predstavila vo vyraďovačke v roku 2008, keď podľahla až v semifinále Nemecku 2:3.V neprospech Turecka však pred utorkovým duelom hovorí vysoká prehra 1:6, ktorú im Rakúsko uštedrilo v prípravnom zápase 26. marca či absencia kapitána tímu Hakana Calhanoglua pre kartový trest.dúfal útočník Cenk Tosun.dodal tréner Turecka Vincenzo Montella.