Rakúsko prehralo s Nemeckom 2:4 v A-skupine, rozhodlo sólo Stachowiaka

A-skupina:



Rakúsko - Nemecko 2:4 (1:2, 0:1, 0:1)



Góly: 12. Wolf (Schneider, Rossi), 54. Haudum (Wukovits, M. Huber) - 5. Sturm (Ehl, Niederberger), 17. Tuomie (Stachowiak, J. Müller), 34. Stachowiak (Schütz, M. Müller), 59. Sturm. Rozhodovali: Ansons (Lotyš.), Sewell (V. Brit.) - Mackey (Kan.), Yletyinen (Švéd.), vylúčení na 2 min: 0:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 7451 divákov.



Rakúsko: Kickert - Maier, Strong, Zündel, Heinrich, Nickl, Wolf, Brunner, Wimmer - M. Huber, Haudum, Ganahl - Thaler, Nissner, Raffl - Schneider, Rossi, Zwerger - P. Huber, Achermann, Wukovits



Nemecko: Niederbeger - Seider, M. Müller, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Szuber, Wagner - Noebels, Kahun, Peterka - Ehl, Sturm, Soramies - Kastner, Wiederer, Tiffels - Schütz, Stachowiak, Tuomie - Varejcka

tabuľka A-skupiny:



1. USA 4 4 0 0 0 18:5 12



2. Švédsko 4 3 1 0 0 15:2 11



3. Fínsko 5 3 0 1 1 18:13 10



4. Dánsko 4 2 1 0 1 17:12 8



--------------------------------



5. Nemecko 5 2 0 0 3 15:14 6



6. Francúzsko 4 0 1 2 1 10:13 4



7. Maďarsko 5 0 1 0 4 7:26 2



--------------------------------



8. Rakúsko 5 0 0 1 4 6:21 1



Tampere 19. mája (TASR) - Nemeckí hokejisti zvíťazili v piatkovom zápase A-skupiny MS nad Rakúskom 4:2. Víťazný gól zaznamenal v 34. minúte po individuálnej akcii Wojtek Stachowiak.Nemci nastúpia na šiesty duel v nedeľu od 15.20 SELČ proti Maďarsku, Rakúšanov čaká v sobotu od 15.20 stretnutie s domácim Fínskom.Vedenia sa ujali v 5. minúte Nemci, keď rakúskej obrane ušiel Sturm a úspešne zakončil pomedzi nohy Kickerta. Vyrovnanie mal na hokejke Haudum, ale Niederberger jeho pokus vykopol betónom. V 12. minúte sa rútil sám na bránku Rossi, ale strelou na vyrážačku neuspel. Vzápätí však Niederberger nestačil na Wolfovu nekompromisnú strelu – 1:1. Pred prvou prestávkou ešte vrátil Nemcom vedenie Tuomie. V 25. minúte sa ocitol v dobrej pozícii Raffl, no Niederberger dobre zmenšil strelecký uhol a nedovolil rakúskemu kapitánovi skórovať. Najkrajší moment prostrednej časti hry predviedol v 34. minúte Stachowiak, ktorý sa po obkrúžení útočného pásma dostal až do bekhendového zakončenia a poslal Nemecko do dvojgólového vedenia. V 54. minúte ešte záver duelu zdramatizoval Haudum, Rakúšania však v závere nedokázali vyrovnať a triumf Nemcov spečatil do prázdnej bránky druhým gólom v zápase Sturm.