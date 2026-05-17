Rakúsko porazilo Maďarsko 4:2 v A-skupine
Zürich 17. mája (TASR) - Hokejisti Rakúska si pripísali druhé víťazstvo na majstrovstvách sveta v Švajčiarsku. V nedeľnom zápase A-skupiny vyhrali v Zürichu nad Maďarskom 4:2, keď rozhodli dvoma gólmi v priebehu 44 sekúnd tretej tretiny. Priebežne sú tak s plným počtom bodov o skóre na čele tabuľky. Maďari sú po dvoch dueloch s nulou na konte predposlední. Jedným z čiarových rozhodcov duelu bol slovenský arbiter Oto Durmis.
Rakúšania nastúpia po dni voľna v utorok o 16.20 h na súboj s Lotyšskom. Maďarsko čaká najbližší duel v ten istý deň o 20.20 h proti Veľkej Británii.
Súboj odštartovali lepšie favorizovaní Rakúšania. Do vedenia sa dostali po piatich minútach v početnej výhode - Schneiderovu strelu od modrej dorazil bekhendom do siete Rohrer, ktorý hokejovo vyrastal práve v Zürichu a aj tejto sezóne si obliekal dres tamojších ZSC Lions. Maďari reagovali rovnako v presilovke, na 1:1 vyrovnal ešte v prvej tretine skúsený Sofron. Aj v druhej perióde sa hrala vyrovnaná partia, brankári Tolvanen i Bálizs však boli pozorní a diváci v nej gól nevideli. Rakúšania napokon rozhodli dvoma gólmi v priebehu 44 sekúnd, keď sa v 47. minúte najskôr presadil Zwerger v presilovke a o chvíľu neskôr aj Nickl po teči maďarského zadáka. Maďari zdramatizovali koncovku po zásahu Vinczeho pri hre piatich proti trom, no vyrovnať sa im už nepodarilo a navyše inkasovali do prázdnej bránky opäť od Nickla.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
Rakúsko - Maďarsko 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Góly: 6. Rohrer (Schneider, Unterweger), 47. Zwerger (Unterweger, Schneider), 48. Nickl (P. Huber), 60. Nickl – 12. Sofron (Csollak, Sebők), 54. Vincze (Hári, Papp). Rozhodcovia: Kohlmüller (Nem.), Ondráček (ČR) – Oto Durmis (SR), Gibbs (Kan.), vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0
Rakúsko: Tolvanen – Unterweger, Wolf, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Stapelfeldt, Schnetzer – Zwerger, Nissner, Schneider – P. Huber, Rohrer, Thaler – Rebernig, M. Huber, Schwinger – Kolarik, Wallner, Harnisch
Maďarsko: Bálizs – M. Horváth, Stipsicz, Ortenszky, Hadobás, Garát, Csollak, Kiss – Terbócs, Sebők, B. Horváth – Galló, Hári, Papp – Sofron, Bartalis, Erdély – Sárpátki, Szongoth, Vincze – Ravasz
Hlasy po zápase /zdroj: IIHF, Nemzeti Sport/:
Lucas Thaler, utočník Rakúska: „Špeciálne tímy zohrali v dnešnom zápase veľkú úlohu. Myslím si, že sme zvládli viaceré oslabenia a presilovky sme zahrali tiež dobre, hoci nie vždy sme v nich skórovali. Súper hral presne to, čo sme očakávali. Bojoval, odolával, ale napokon naše góly prišli.“
Gergely Majoross, tréner Maďarska: „Dlho sme držali rovnocennú partiu a hrali sme presne to, čo sme si povedali. Kľúčový zlom boli dva rýchle góly súpera v tretej tretine. Doplatili sme na vylúčenia, ktoré zobrali tímu príliš veľa síl. Musíme sa po dvoch prehrách rýchlo otriasť, čakajú nás ešte najdôležitejšie zápasy.“
tabuľka A-skupiny:
1. Rakúsko 2 2 0 0 0 9:4 6
2. Fínsko 2 2 0 0 0 7:2 6
3. Švajčiarsko 2 2 0 0 0 7:3 6
4. USA 2 1 0 0 1 6:4 3
5. Lotyšsko 1 0 0 0 1 2:4 0
6. Nemecko 1 0 0 0 1 1:3 0
7. Maďarsko 2 0 0 0 2 3:8 0
8. V. Británia 2 0 0 0 2 3:10 0
