Rakúsko prehralo so Švajčiarskom 5:6 v A-skupine, rozhodli presilovky

Rakúsko - Švajčiarsko 5:6 (2:1, 2:3, 1:2)



Góly: 5. Unterweger (Rossi), 15. P. Huber (Rohrer), 22. Haudum (Zwerger, Unterweger), 35. Haudum (Unterweger, M. Huber), 53. Baumgartner (Maier, Strong) - 16. Josi (Loeffel, Ambühl), 23. Hischier (Josi, Loeffel), 30. Josi (Ambühl, Nischier), 30. Jäger (Andrighetto, Kukan), 41. Hischier (Kurashev, Niederreiter), 60. Hischier (Josi, Ambühl). Rozhodcovia: MacFarlane (USA), Vikman (Fín.) - Gustafson (USA), Nyqvist (Švéd.), vylúčení: 6:3, presilovky: 2:5, oslabenia: 0:0, 13.512 divákov.



Rakúsko: Kickert - Heinrich, Zündel, Unterweger, Wolf, Strong, Maier, Stapelfeldt, Brunner - Raffl, Nissner, Schneider - Zwerger, Rossi, M. Huber - Ganahl, Baumgartner, Haudum - P. Huber, Wukovits, Rohrer

Švajčiarsko: Berra - Glauser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Loeffel, Marti, Fora, Jung - Kurashev, Hischier, Thürkauf - Niederreiter, Jäger, Andrighetto - Simion, Senteler, Herzog - Bertschy, Ambühl, Scherwey

Praha 12. mája (TASR) - Švajčiarski hokejisti zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na MS v Prahe. V nedeľu večer zdolali po dráme susedov z Rakúska tesne 6:5, keď dali až päť gólov z presiloviek. K triumfu pomohol hetrikom a asistenciou hviezdny útočník Nico Hischier, obranca Roman Josi mal bilanciu 2+2.Švajčiari nastúpia na ďalší duel už v pondelok večer proti domácim Čechom, Rakúšania hrajú v utorok o 20.20 h s Kanadou.Rakúšania nastúpili do duelu ako oustideri, ale v úvodnej tretine prekvapili dobrým výkonom, ktorý im po štvrťhodine priniesol dvojgólové vedenie. Rossi v 5. minúte vyhral buly v útočnom pásme a Unterweger strelou od modrej otvoril skóre. O desať minút neskôr si pri skrumáži pred bránkou našiel puk P. Huber a dotlačil ho do siete. Švajčiari si hneď na to zahrali presilovku o dvoch hráčov a už po štyroch sekundách ju využil tvrdou strelou Josi. Rakúšania išli späť do dvojgólového vedenia v úvode druhej časti v presilovke, no potom Švajčiarom dopriali druhú presilovku o dvoch hráčov a tí sa prvýkrát dostali do vedenia. Najprv vyrovnal pri hre proti trom Josi a pri 5 na 4 trinásť sekúnd po ňom skóroval Jäger. Rakúšania však pokračovali v dobrom výkone a v 35. minúte vyrovnal na 4:4 Haudum, opäť v presilovke. Po 43 sekundách 3. časti poslal do vedenia "Helvétov" Hischier, no v 52. minúte odpovedal Baumgartner. Rozhodnutie prišlo až v poslednej minúte, po zbytočnom faule Wolfa uzavrel hetrik Hischier a rozhodol o tesnej výhre Švajčiarov.1. Kanada 2 2 0 0 0 9:3 62. Švajčiarsko 2 2 0 0 0 11:7 63. Česko 2 1 1 0 0 7:3 54. Fínsko 2 1 0 1 0 8:1 4-------------------------------------5. Dánsko 2 1 0 0 1 6:6 36. Rakúsko 2 0 0 0 2 6:11 07. Nórsko 2 0 0 0 2 5:11 0-------------------------------------8. V. Británia 2 0 0 0 2 2:12 0