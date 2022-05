Rakúsko - USA 2:3 pp v B-skupine, obrat favorita dokonal Hughes

B-skupina (Tampere):



Rakúsko - USA 2:3 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)



Góly: 15. Nissner (Kasper, Maier), 35. Huber (Wukovits, Haudum) - 35. Bellows (Meyers, Megna), 49. Gaudete (Galchenyuk, S. Jones), 64. L. Hughes (Farrell). Rozhodovali: Nord (Švéd.), Štolc (Švajč.) - Chaput, Van Oosten (obaja Kan.), vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4228 divákov.



Rakúsko: Kickert - Maier, Hackl, Zundel, Heinrich, Kirchschläger, Wolf, Brunner, Wimmer - Kasper, Haudum, Lebler - Schneider, Nissner, Raffl - Feldner, Baumgartner, Ganahl - Huber, Achermann, Wukovits



USA: Mann - S. Jones, Megna, Peeke, Schmidt, Blankenburg, L. Hughes - Watson, Lafferty, Kuhlman - Hayden, Bordeleau, Galchenyuk - Barber, Meyers, Bellows - Lettieri, Gaudette, Farrell

Tampere 15. mája (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili vo svojom druhom zápase v základnej B-skupine MS vo Fínsku nad Rakúskom 3:2 po predĺžení.Rakúšania siahali na prekvapenie, keď v priebehu 2. tretiny viedli 2:0, favorizovaný zámorský tím však vyrovnal a o jeho víťazstve rozhodol v 4. minúte predĺženia Luke Hughes. Pre Rakúšanov, ktorí sa do elitnej kategórie vrátili po vylúčení Bieloruska, je to prvý bod na turnaji, Američania majú po dvoch zápasoch päť bodov.Jedným z hlavných rozhodcov duelu bol rodený Slovák Miroslav Štolc, ktorý však rozhoduje pod švajčiarskou vlajkou.Rakúšania nastúpia na svoj tretí zápas na MS v utorok 17. mája o 15.20 SELČ proti Česku, Američania sa v pondelok od 19.20 stretnú s domácimi Fínmi.Rakúšania chceli nadviazať na sľubný výkon proti Švédsku (1:3) a v prvej tretine sa im to darilo. Súpera dlho držali na dištanc od vlastnej bránky a Američania sa do prvej vážnejšej šance dostali v 9. minúte. Barber neuspel pred brankárom Kickertom a do vedenia išli v 15. minúte Rakúšania. Tí najskôr nevyužili presilovku, po nej sa však spred bránkového priestoru nemýlil Nissner - 1:0.Američania v druhej tretine zvýšili tempo, zintenzívnili streľbu, ale aj po nej si Rakúšania udržali tesný náskok. V 35. minúte ho dokonca zvýšili na 2:0, keď Huber zakončil ojedinelú, ale efektívnu ofenzívnu akciu svojho tímu. Už o 17 sekúnd však Bellows znížil, keď zblízka prepasíroval puk za brankára Kickerta - 2:1.Američania nevyužili v úvode tretej časti presilovku, ale v 49. minúte už početnú výhodu zužitkovali. Gaudette strelou spoza hráča prekvapil Kickerta - 2:2. V ďalšom priebehu tretej časti mali viac z hry Američania, ale Rakúšania si postrážili cennú remízu.V predĺžení mohol o neočakávanom víťazstve outsidera rozhodnúť Schneider, ale trafil iba do žŕdky. Chybu Leblera krátko na to využil Hughes, ktorý sa dostal do úniku, v ktorom prekonal Kickerta - 2:3.