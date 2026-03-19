Rakúsky biatlonista Simon Eder po sezóne ukončí kariéru
Štyridsaťtriročný športovec oznámil toto rozhodnutie deň po tom, ako rozlúčku avizovala jeho reprezentačná kolegyňa Lisa Therese Hauserová.
Autor TASR
Viedeň 19. marca (TASR) - Rakúsky biatlonista Simon Eder po sezóne ukončí aktívnu kariéru. Štyridsaťtriročný športovec oznámil toto rozhodnutie deň po tom, ako rozlúčku avizovala jeho reprezentačná kolegyňa Lisa Therese Hauserová.
„Nebolo to ľahké rozhodnutie. Splnil som si však všetky svoje sny a po sezóne skončím s vrcholovým športom," uviedol pre agentúru APA dvojnásobný olympijský medailista, ktorý počas kariéry vyhral tri individuálne súťaže Svetového pohára.
„Nebolo to ľahké rozhodnutie. Splnil som si však všetky svoje sny a po sezóne skončím s vrcholovým športom," uviedol pre agentúru APA dvojnásobný olympijský medailista, ktorý počas kariéry vyhral tri individuálne súťaže Svetového pohára.