Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. jún 2026Meniny má Meniny má Vratislav
< sekcia Šport

Rakúsky obranca Posch zostáva na šampionáte, hoci má zlomenú čeľusť

.
Futbalisti Rakúska Marko Arnautovic (7), Nicolas Seiwald (6) a Carney Chukwuemeka (17) sa radujú z gólu počas zápasu J-skupiny Rakúsko – Jordánsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Santa Clara 16. júna 2026. Foto: TASR/AP

Posch utrpel zlomeninu pri kolízii s Odehom Al-Fakhourim v úvodnom zápase v J-skupine s Jordánskom, v ktorom jeho tím zvíťazil 3:1.

Autor TASR
Santa Clara 18. júna (TASR) - Rakúsky futbalový reprezentant Stefan Posch má zlomenú čeľusť, ale zostáva s tímom na MS. Podľa národného zväzu (ÖFB) stále existuje šanca, že by 29-ročný obranca mohol zasiahnuť do šampionátu.

Posch utrpel zlomeninu pri kolízii s Odehom Al-Fakhourim v úvodnom zápase v J-skupine s Jordánskom, v ktorom jeho tím zvíťazil 3:1. Rozsah zranenia potvrdilo následné röntgenové vyšetrenie. ÖFB uviedol, že zranenie si nevyžaduje operáciu a hráč dostane špeciálnu ochrannú masku na tvár. „Zostáva otázne, či bude môcť nastúpiť v ďalšom stretnutí v základnej skupine proti Argentíne,“ citovala z vyhlásenia zväzu agentúra DPA.

Rakúsko čaká duel s obhajcom titulu v pondelok 22. júna o 19.00 SELČ v Arlingtone, záverečný skupinový zápas s Alžírskom odohrá v nedeľu 28. júna o 4.00 v Kansas City.
.

Neprehliadnite

Prezident ratifikoval zmluvu medzi SR a Českom o policajnej spolupráci

Odborníci: Pribúdajú letné dni s vyšším ozónom, dráždi dýchacie cesty

Trump podpísal dohodu s Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe

MS vo futbale 2026