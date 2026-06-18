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Rakúsky obranca Posch zostáva na šampionáte, hoci má zlomenú čeľusť
Posch utrpel zlomeninu pri kolízii s Odehom Al-Fakhourim v úvodnom zápase v J-skupine s Jordánskom, v ktorom jeho tím zvíťazil 3:1.
Autor TASR
Santa Clara 18. júna (TASR) - Rakúsky futbalový reprezentant Stefan Posch má zlomenú čeľusť, ale zostáva s tímom na MS. Podľa národného zväzu (ÖFB) stále existuje šanca, že by 29-ročný obranca mohol zasiahnuť do šampionátu.
Posch utrpel zlomeninu pri kolízii s Odehom Al-Fakhourim v úvodnom zápase v J-skupine s Jordánskom, v ktorom jeho tím zvíťazil 3:1. Rozsah zranenia potvrdilo následné röntgenové vyšetrenie. ÖFB uviedol, že zranenie si nevyžaduje operáciu a hráč dostane špeciálnu ochrannú masku na tvár. „Zostáva otázne, či bude môcť nastúpiť v ďalšom stretnutí v základnej skupine proti Argentíne,“ citovala z vyhlásenia zväzu agentúra DPA.
Rakúsko čaká duel s obhajcom titulu v pondelok 22. júna o 19.00 SELČ v Arlingtone, záverečný skupinový zápas s Alžírskom odohrá v nedeľu 28. júna o 4.00 v Kansas City.
Posch utrpel zlomeninu pri kolízii s Odehom Al-Fakhourim v úvodnom zápase v J-skupine s Jordánskom, v ktorom jeho tím zvíťazil 3:1. Rozsah zranenia potvrdilo následné röntgenové vyšetrenie. ÖFB uviedol, že zranenie si nevyžaduje operáciu a hráč dostane špeciálnu ochrannú masku na tvár. „Zostáva otázne, či bude môcť nastúpiť v ďalšom stretnutí v základnej skupine proti Argentíne,“ citovala z vyhlásenia zväzu agentúra DPA.
Rakúsko čaká duel s obhajcom titulu v pondelok 22. júna o 19.00 SELČ v Arlingtone, záverečný skupinový zápas s Alžírskom odohrá v nedeľu 28. júna o 4.00 v Kansas City.