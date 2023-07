Rakúsky reprezentant Sabitzer prestúpil z Bayernu Mníchov do Dortmundu

Mníchov 24. júla (TASR) - Rakúsky futbalový reprezentant Marcel Sabitzer prestúpil z Bayernu Mníchov do tímu bundesligového rivala Borussie Dortmund. Bez udania transferovej čiastky o tom v pondelok večer informovali oba kluby. Sabitzer podpísal so "žlto-čiernymi" štvorročný kontrakt.



Dvadsaťdeväťročný hráč, ktorý môže hrať na viacerých postoch v strede poľa i na krídle, prišiel do Bayernu v lete 2021 z Lipska za 16 miliónov eur. Jarnú časť uplynulej sezóny strávil na hosťovaní v Manchestri United. Za Bayern odohral spolu 54 duelov a dal v nich dva góly.



Podľa nemeckých médií by mal Dortmund za prestup zaplatiť Bayernu čiastku v rozpätí od 15 do 20 miliónov eur. "Rád by som prispel k tomu, aby Borussia naplnila všetky svoje ciele," povedal podľa agentúry DPA Sabitzer, ktorý v minulosti hral aj za Admiru Wacker, Rapid Viedeň a Red Bull Salzburg.