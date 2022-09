Ram a Salisbury obhájili titul vo štvorhre na US Open

štvorhra muži - finále:



Rajeev Ram, Joe Salisbury (USA/V.Brit.-1) - Wesley Koolhof, Neal Skupski (Hol/V. Brit.-2) 7:6 (4), 7:5

New York 9. septembra (TASR) - Američan Rajeev Ram a Brit Joe Salisbury obhájili prvenstvo vo štvorhre na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. Najvyššie nasadený pár si v piatkovom finále poradil s holandsko-britskou dvojkou pavúka Wesley Koolhof, Neal Skupski 7:6 (4), 7:5. Pre 38-ročného Rama a o osem rokov mladšieho Salisburyho to bol tretí spoločný titul na turnaji veľkej štvorky. Okrem vlaňajšieho víťazstva na US Open triumfovali aj v roku 2020 v Austrálii.