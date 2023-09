Ram a Salisbury obhájili titul vo štvorhre na US Open

štvorhra - finále:



Rajeev Ram, Joe Salisbury (USA/V.Brit.-3) - Matthew Ebden, Rohan Bopanna (Aus./Ind.-6) 2:6, 6:3, 6:4

New York 8. septembra (TASR) - Američan Rajeev Ram a Brit Joe Salisbury obhájili titul vo štvorhre na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. Trojky pavúka v piatkovom finále zdolali šiesty nasadený austrálsko-indický pár Matthew Ebden, Rohan Bopanna v troch setoch 2:6, 6:3, 6:4. Dvojica zavŕšila víťazný hetrik, vo Flushing Meadows získala titul aj vlani a predvlani. Ram so Salisburym spolu vyhrali aj Australian Open v roku 2020.