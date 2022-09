Ram a Salisbury postúpili do finále štvorhry

muži - štvorhra - semifinále:



Rajeev Ram, Joe Salisbury (USA/V.Brit.-1) - Juan Sebastián Cabal, Robert Farah (Kol.-13) 7:5, 4:6 a 7:6 (6)

New York 8. septembra (TASR) - Domáci tenista Rajeev Ram spolu s Britom Joeom Salisburym postúpili do finále štvorhry na grandslamovom turnaji US Open. Najvyššie nasadená dvojica zdolala vo štvrtkovom semifinále trinásty nasadený kolumbijský pár Juan Sebastián Cabal, Robert Farah po vyše trojhodinovej a trojsetovej dráme 7:5, 4:6 a 7:6 (6).V boji o titul sa stretnú s lepšími zo zápasu medzi Marcelom Arévalom a Jeanom-Julienom Rojerom a Wesleym Koolhofom s Nealom Skupským.