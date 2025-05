Ramadan si myslel že je v ofsajde, dvoma gólmi zaistil Európu pre DAC

Bratislava 24. mája (TASR) - Sporný gól Ammara Ramadana rozhodol v piatok o miestenke futbalovej Dunajskej Stredy v pohárovej Európe v nadchádzajúcom ročníku. DAC vyhral vo finále play off Niké ligy o Konferenčnú ligu nad Podbrezovou 3:2 a európsku súťaž začne v druhom predkole. Sýrsky krídelník sa na triumfe podieľal dvoma gólmi, víťazný však musel overiť VAR pre potenciálny ofsajd.



V prvom polčase mal jednoznačne navrch DAC, aj keď išiel do šatne len s jednogólovým vedením. Prvým pokusom chýbala presnosť a hostí podržal aj brankár Adam Danko, Ramadan ho prvý raz prekonal strelou k vzdialenejšej žrdi. Podbrezová skórovala z prvého tlaku na súpera, keď sa po rohovom kope presadil René Paraj a o tri minúty neskôr vrátil domácim vedenie senegalský krídelník Alioune Sylla. Vyrovnanie prišlo v druhom dejstve, opäť po rohovom kope, tentokrát zásluhou Daniela Smékala. Počas záverečného tlaku zo strany DAC podržal Podbrezovú dvakrát Danko, ale na nešťastný víťazný gól nestačil. Lopta od Márka Csingera sa dostala na hranicu malého vápna k Ramadanovi, ktorého hosťujúca obrana nestrážila v mylnej domnienke, že je v ofsajde. Dvadsaťštyriročný krídelník tak obišiel Danka, skóroval do odkrytej bránky a gól uznal po chvíli aj VAR.



„Myslel som si, že je to ofsajd. Asistent rozhodcu však nezdvihol vlajku a bolo to neuveriteľné. Bol som v dobrej pozícii, ráno sme to trénovali,“ opísal situáciu samotný strelec. Dvojgólový duel zaznamenal v tejto sezóne už štvrtý raz, no v piatkovom stretnutí výrazne prispel k postupu tímu do Európy: „Toto je najlepší moment v mojom živote. Môžem povedať, že som niečo dosiahol. Kvalifikovali sme sa do Európy po neuveriteľnej sezóne a dosiahli sme náš cieľ.“



Danko vytiahol tri kvalitné zákroky, ale na výhru či predĺženie to Podbrezovej nestačilo. Aj podľa mladého brankára bol jeho protihráč v postavení mimo hry. „Hneď som zdvihol inštinktívne ruku, ale po zápase to už neovplyvníme. Rozhodli to takto, jasné, že by som si prial, aby ten gól nepadol,“ povedal gólman Podbrezovej pre TASR. Už o pár dní ho čaká prípravný kemp reprezentácie do 21 rokov pred domácimi ME - v nominácii figuruje ako tretí brankár. „Som hrdý na to, že som v nominácii. Teraz si dva dni oddýchnem a v pondelok budem znova pripravený makať naplno a pripravovať sa na ME," dodal Danko.



DAC sa prebojoval do Európy ôsmy raz v rade, no v predošlých dvoch ročníkoch „padol“ na prvom súperovi. Predvlani to bola v prvom predkole EKL gruzínska Dila Gori (2:1, 0:2), minulý rok v 2. predkole KL azerbajdžanská Zira (1:2, 0:4). Svojho potenciálneho súpera v nadchádzajúcej edícii KL spozná 18. júna a úvodný duel s nim odohrá 24. júla. „Postup do akejkoľvek európskej súťaže je obrovská výzva. Robíme všetko pre to, aby sme sa konfrontovali s tímami v Európe. Musíme si to s odstupom času vyhodnotiť a naplánovať prípravu. Chceme byť pripravení na druhé predkolo, berieme to vážne a máme najvyššie ambície. S týmto zázemím a podmienkami to tak musí byť, musíme to oplatiť dobrými výsledkami a výkonmi. Ľudia aj klub si zaslúžia úspech aj vyššie ako na Slovensku. Dúfam, že zmeníme aj toto a niekam sa krôčik po krôčiku dostaneme. Verím, že naše mužstvo bude schopné konkurovať a dostane sa ďalej ako niekedy v minulosti," povedal tréner DAC Branislav Fodrek.



Dunajskostredčania boli naposledy v hlavnej fáze Európskej súťaže v ročníku 1993/94, keď vypadli v prvom kole Pohára UEFA s Casinom Salzburg (v súčasnosti Red Bull Salzburg). Ich maximom je druhé kolo v tej istej súťaži zo sezóny 1988/89, keď narazili na Bayern Mníchov.