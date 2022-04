Ramos chce hrať na najvyššej úrovni ešte aspoň štyri roky

Paríž 12. apríla (TASR) - Španielsky futbalista Sergio Ramos očakáva, že bude hrať na najvyššej úrovni ešte štyri alebo päť rokov. Tridsaťšesťročný obranca to uviedol po víťaznom ligovom zápase jeho Paríža St. Germain, ktorý triumfoval v sobotu na ihrisku Clermontu vysoko 6:1.



Ramosovu prvú sezónu v drese parížskeho veľkoklubu poznačili zranenia, v siedmich stretnutiach vo všetkých súťažiach bol v základe len štyrikrát a dohromady odohral 392 minút. Majster sveta z roku 2010 však zaujal pri svojom návrate do zostavy práve na pôde Clermontu. Zo 105 nahrávok mu vyšlo 99 a svojmu mužstvu tak pomohol dosiahnuť ich najvyššiu úspešnosť (93,6 %) od sezóny 2006/07, keď sa táto štatistika začala zaznamenávať.



"Odhadujem, že budem na tejto úrovni hrať ešte štyri alebo päť rokov, potom skúsim niečo nové. V Paríži mám kontrakt na dve sezóny, budem sa snažiť, aby z toho boli tri," uviedol Ramos pre DPA. PSG má na čele tabuľky francúzskej Ligue 1 pred druhým Marseille náskok 12 bodov. Do konca tohto ročníka ostáva sedem kôl.