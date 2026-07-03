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Ramos hrdinom Portugalska, gól Gvardiola v závere VAR zrušil
Všetko podstatné z pohľadu konečného výsledku sa udialo v druhom polčase.
Autor TASR
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Toronto 3. júla (TASR) - Súboj dvoch európskych tímov v šestnásťfinále futbalových majstrovstiev sveta mal všetko, čo nezaujatý divák potreboval v dueli Portugalska s Chorvátskom vidieť. Štyri neuznané góly po ofsajdovom postavení, nový gólový rekord Cristiana Ronalda a dramatické rozuzlenie, po ktorom sa mohli Portugalčania radovať z postupu medzi 16 najlepších tímov turnaja. Chorvátov zdolali 2:1 a zabezpečili si tak v ďalšej fáze podujatia regionálne derby so Španielskom.
Všetko podstatné z pohľadu konečného výsledku sa udialo v druhom polčase. Portugalsko malo síce územnú prevahu, ale do vedenia sa dostalo Chorvátsko. Ivan Perišič zaznamenal svoj celkovo siedmy gól na svetových šampionátoch, čím prekonal doterajší rekordný zápis krajana Davora Šukera. Jeho presný zásah napokon nestačil na úspech a na pokračovanie na turnaji. „Musíme na všetko zabudnúť a otočiť list. Čo sa týka mňa, tak verím, že budem naďalej k dispozícii pre reprezentáciu. Som už vo veku, kedy to nie je stopercentné, ale ak nebudem zranený a budem vedieť robiť rozdiel na trávniku, ako tomu bolo teraz, tak si myslím, že tu budem aj naďalej. Jediné, čo viem teraz sľúbiť je, že budem pracovať na tom, aby som bol v najlepšej forme,“ vyjadril sa Perišič v pozápasovom rozhovore pre portál tportal.hr.
Odpoveď prišla o štvrťhodinu, keď sa z pokutového kopu nemýlil Cristiano Ronaldo. Portugalská ikona sa postarala o ďalší míľnik v rámci majstrovstiev sveta, vo veku 41 rokov a 147 dní sa stal najstarším strelcom v rámci vyraďovacej fázy svetového šampionátu. Napokon prvýkrát na turnaji striedal. „Vzhľadom na situáciu, v ktorej sme boli, to je úžasné a znamená to pre nás veľa. Nie je to len o tom, že sme vyhrali, ale akým spôsobom. Vedeli sme, že to proti Chorvátsku bude ťažké, pretože má fantastické družstvo. Po mojom góle, ktorý napokon neplatil pre ofsajd, sme začali veriť. Vytvorili sme si a na konci dňa sme si podľa mňa zaslúžili vyhrať,“ povedal Ronaldo pre stanicu FOX.
Chorvátsko sa otriaslo z vyrovnávajúceho zásahu a ešte pred koncom riadneho hracieho času mohlo opäť vyhrávať. Petar Sučič sa však nachádzal v ofsajdovom postavení, no o pár minút prišiel významný okamih pre Goncala Ramosa. Striedajúci útočník sa z pohľadu Portugalska stal hrdinom, jeho gól v 94. minúte mal napokon postupovú pečiatku. „Nie je to prvýkrát, keď sa mi podarilo skórovať v záverečných minútach. Keď potrebujete gól v závere, tak môžete zavolať mne. Je dôležité, že počas turnaja rastieme a ukázali sme silu tejto partie. Portugalsko sa nikdy nevzdá,“ vyhlásil autor víťazného gólu.
Všetko však mohlo byť inak, v 103. minúte prepukla chorvátska radosť, ale vyrovnávajúci zásah Joška Gvardiola bol napokon tretím neuznaným gólom zápasu pre ofsajdové postavenie. Chorvátski fanúšikovia vyjadrili svoju nespokojnosť po zápase, keď zahádzali trávnik plechovkami a fľašami. Na jednej strane tak zavládla postupová radosť, na strane druhej sa s najväčšou pravdepodobnosťou skončila reprezentačná kariéra Luku Modriča. „Len Boh vie, čo sa udeje v nasledujúcich štyroch rokoch. Uvidíme, budeme o tom hovoriť doma. Luka hral veľmi dobre, opäť raz ukázal, že je jeden z našich kľúčových hráčov. Veľmi ma mrzí, že to pre neho takto skončilo. Opäť ukázal svoj charakter a kvalitu, keď viedol Chorvátsko až do samotného záveru,“ uviedol na jeho adresu reprezentačný tréner Zlatko Dalič. Ronaldo tiež zložil poklonu svojmu bývalému spoluhráčovi z Realu Madrid: „Hral som s ním toľko rokov, sme v podstate rovnako starí. Myslím si, že je legendou.“
Spolu so spoluhráčmi nezabudli Portugalčania po zápase na Dioga Jotu, svojmu bývalému spoluhráčovi venovali víťazstvo na výročie jeho úmrtia. „Turnaj začína pre nás teraz. S hrdosťou sme reprezentovali našu krajinu. Ukázali sme charakter v momente, keď sme prehrávali. Tento tím je špeciálny a tento deň bol kvôli Diogovi výnimočný. Som hrdý a spokojný, teraz už môžeme rozmýšľať nad ďalším súperom,“ uzatvoril hodnotenie duelu tréner Portugalska Roberto Martinez.
Pre Chorvátsko sa tak účinkovanie na MS 2026 skončilo, Portugalsko čaká v pondelok 6. júla od 21.00 h SELČ šláger so susedným Španielskom.
Všetko podstatné z pohľadu konečného výsledku sa udialo v druhom polčase. Portugalsko malo síce územnú prevahu, ale do vedenia sa dostalo Chorvátsko. Ivan Perišič zaznamenal svoj celkovo siedmy gól na svetových šampionátoch, čím prekonal doterajší rekordný zápis krajana Davora Šukera. Jeho presný zásah napokon nestačil na úspech a na pokračovanie na turnaji. „Musíme na všetko zabudnúť a otočiť list. Čo sa týka mňa, tak verím, že budem naďalej k dispozícii pre reprezentáciu. Som už vo veku, kedy to nie je stopercentné, ale ak nebudem zranený a budem vedieť robiť rozdiel na trávniku, ako tomu bolo teraz, tak si myslím, že tu budem aj naďalej. Jediné, čo viem teraz sľúbiť je, že budem pracovať na tom, aby som bol v najlepšej forme,“ vyjadril sa Perišič v pozápasovom rozhovore pre portál tportal.hr.
Odpoveď prišla o štvrťhodinu, keď sa z pokutového kopu nemýlil Cristiano Ronaldo. Portugalská ikona sa postarala o ďalší míľnik v rámci majstrovstiev sveta, vo veku 41 rokov a 147 dní sa stal najstarším strelcom v rámci vyraďovacej fázy svetového šampionátu. Napokon prvýkrát na turnaji striedal. „Vzhľadom na situáciu, v ktorej sme boli, to je úžasné a znamená to pre nás veľa. Nie je to len o tom, že sme vyhrali, ale akým spôsobom. Vedeli sme, že to proti Chorvátsku bude ťažké, pretože má fantastické družstvo. Po mojom góle, ktorý napokon neplatil pre ofsajd, sme začali veriť. Vytvorili sme si a na konci dňa sme si podľa mňa zaslúžili vyhrať,“ povedal Ronaldo pre stanicu FOX.
Chorvátsko sa otriaslo z vyrovnávajúceho zásahu a ešte pred koncom riadneho hracieho času mohlo opäť vyhrávať. Petar Sučič sa však nachádzal v ofsajdovom postavení, no o pár minút prišiel významný okamih pre Goncala Ramosa. Striedajúci útočník sa z pohľadu Portugalska stal hrdinom, jeho gól v 94. minúte mal napokon postupovú pečiatku. „Nie je to prvýkrát, keď sa mi podarilo skórovať v záverečných minútach. Keď potrebujete gól v závere, tak môžete zavolať mne. Je dôležité, že počas turnaja rastieme a ukázali sme silu tejto partie. Portugalsko sa nikdy nevzdá,“ vyhlásil autor víťazného gólu.
Všetko však mohlo byť inak, v 103. minúte prepukla chorvátska radosť, ale vyrovnávajúci zásah Joška Gvardiola bol napokon tretím neuznaným gólom zápasu pre ofsajdové postavenie. Chorvátski fanúšikovia vyjadrili svoju nespokojnosť po zápase, keď zahádzali trávnik plechovkami a fľašami. Na jednej strane tak zavládla postupová radosť, na strane druhej sa s najväčšou pravdepodobnosťou skončila reprezentačná kariéra Luku Modriča. „Len Boh vie, čo sa udeje v nasledujúcich štyroch rokoch. Uvidíme, budeme o tom hovoriť doma. Luka hral veľmi dobre, opäť raz ukázal, že je jeden z našich kľúčových hráčov. Veľmi ma mrzí, že to pre neho takto skončilo. Opäť ukázal svoj charakter a kvalitu, keď viedol Chorvátsko až do samotného záveru,“ uviedol na jeho adresu reprezentačný tréner Zlatko Dalič. Ronaldo tiež zložil poklonu svojmu bývalému spoluhráčovi z Realu Madrid: „Hral som s ním toľko rokov, sme v podstate rovnako starí. Myslím si, že je legendou.“
Spolu so spoluhráčmi nezabudli Portugalčania po zápase na Dioga Jotu, svojmu bývalému spoluhráčovi venovali víťazstvo na výročie jeho úmrtia. „Turnaj začína pre nás teraz. S hrdosťou sme reprezentovali našu krajinu. Ukázali sme charakter v momente, keď sme prehrávali. Tento tím je špeciálny a tento deň bol kvôli Diogovi výnimočný. Som hrdý a spokojný, teraz už môžeme rozmýšľať nad ďalším súperom,“ uzatvoril hodnotenie duelu tréner Portugalska Roberto Martinez.
Pre Chorvátsko sa tak účinkovanie na MS 2026 skončilo, Portugalsko čaká v pondelok 6. júla od 21.00 h SELČ šláger so susedným Španielskom.