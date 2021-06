Ramos sa pri rozlúčke s Realom rozplakal: Končí sa výnimočná kapitola

Madrid 17. júna (TASR) - Španielskym futbalovým obrancom Sergiom Ramosom lomcovali emócie pri štvrtkovej oficiálnej rozlúčke s Realom Madrid, ktorého bol dlhoročným kapitánom. V španielskom veľkoklube končí po tom, ako mu 30. júna vyprší zmluva. V stredu Real informoval o tom, že nepríde k jej predĺženiu a Ramos odíde ako voľný hráč.



Ramos priviedol Real k štyrom triumfom v Lige majstrov a k piatim titulom španielskeho šampióna. "Toto je koniec výnimočnej kapitoly môjho života. Ďakujem Realu za všetko, čo som v jeho drese mal možnosť zažiť a dosiahnuť," povedal Ramos, ktorý sa v úvode svojho príhovoru neubránil slzám. Tridsaťpäťročný stopér vyjadril sklamanie, že jeho rozlúčka sa nekonala pred fanúšikmi na štadióne Santiaga Bernabeua. Prítomní boli prezident "bieleho baletu" Florentino Perez a ďalší kluboví funkcionári, nechýbala Ramosova manželka so štyrmi deťmi. Otázku budúceho pôsobiska chce španielsky futbalista vyriešiť v najbližších dňoch, resp. týždňoch. Údajne požadoval od Realu dvojročný kontrakt, klub mu ponúkal ročný s 10-percentným znížením platu.



Ramos štyrikrát vyhral MS klubov i španielsky Superpohár, trikrát európsky Superpohár a dvakrát Španielsky pohár. Celkovo získal s Realom 22 trofejí. Do španielskej metropoly prestúpil v lete 2005 z FC Sevilla za 27 miliónov eur.



Ramos je so 180 reprezentačnými štartmi španielsky rekordér. Bol kľúčovou postavou pri triumfe Španielov na MS 2010 v JAR, EURO 2008 i EURO 2012. Za národný tím vsietil 25 gólov. Do kádra pre EUR0 2020 sa však nedostal, tréner Luis Enrique nenominoval na šampionát ani jedného hráča Realu.