Ramosa čaká v drese Sevilly duel na Santiago Bernabeu: Emotívny moment

Madrid 22. februára (TASR) - Španielsky futbalista Sergio Ramos odohrá prvý zápas na štadióne Santiago Bernabeu v pozícii hosťujúceho hráča po takmer dvoch dekádach. Bývalý obranca Realu Madrid a v súčasnosti hráč Sevilly uviedol, že ak v nedeľňajšom stretnutí 26. kola La Ligy skóruje do siete tímu, v ktorom pôsobil 16 rokov, presný zásah neoslávi.



Tridsaťsedemročný Ramos vyšiel na slávnom štadióne v drese hostí iba raz. Bolo to 22. decembra v roku 2004, keď pôsobil v rovnakom tíme ako aktuálne. Andalúzania vtedy na Santiago Bernabeu zvíťazili 1:0 a spolu s Ramosom je v súčasnom kádri iba jediný pamätník, kapitán Jesus Navas. "Mám veľký rešpekt pred fanúšikmi Realu. Neoslavoval by som, keby sa mi podarilo skórovať. Ak by to však stačilo na víťazstvo, bol by som veľmi rád za tri body," citoval Ramosa portál BBC Sport.



Ramos odohral za "biely balet" 671 zápasov vo všetkých súťažiach, získal s ním päť ligových titulov a štyrikrát vyhral Ligu majstrov. "Myslím si, že to bude pre mňa jedinečný a veľmi emotívny moment. Nakoniec som tam strávil mnoho rokov a prežil najdôležitejšie momenty kariéry. Mám nádherné spomienky na ľudí, ako aj všetkých spoluhráčov," dodal Ramos.