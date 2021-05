Ramsay bol nespokojný s disciplínou: Vylúčenia nám uberali sily

Riga 27. mája (TASR) - Tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay nebol po zápase so Švajčiarskom na MS v Rige spokojný najmä s disciplínou. Jeho zverenci inkasovali až päťkrát v oslabení, ktoré podľa kormidelníka Slovákov uberali tímu sily.



Helvéti začali osemgólový koncert v prvej tretine po vylúčení Kristiána Pospíšila do konca zápasu. Predtým však mal veľkú šancu otvoriť skóre Matúš Sukeľ. "Napriek tomu, že sme v prvej tretine hrali v päťminútovom oslabení, mali sme sľubnú šancu na gól. Hrali sme odvážne, hráči boli plní entuziazmu. Napokon sme inkasovali po našej šanci. Potom súper pridal druhý a tretí gól. Naša hra nebola dobrá, stagnovali sme, prestali sme korčuľovať, vďaka čomu sa súper dostával do šancí. Nerobili sme na súpera žiaden tlak. Toto nie je ten prejav, akým sa chceme prezentovať. Musíme hrať rýchlejšie, napádať súpera, vyvíjať na neho tlak. Mali sme priveľa vylúčených, čo nám uberalo sily," povedal po zápase Ramsay.



Brankár Július Hudáček dostal z prvých deviatich striel tri góly, pričom pri dvoch mu Švajčiari umne zakryli výhľad. Tréner Slovákov však o výmene na brankárskom poste neuvažoval. Zápas však nedohral Marek Hrivík. "Marek odohral veľa minút v prvých dvoch tretinách, sám povedal, že to nie je ono. Aj vzhľadom na stav sme sa rozhodli, že ho necháme oddýchnuť. Bolo to moje rozhodnutie. Vždy sa pozerám do budúcna. Nechcel som, aby sa zranil. Zápas bol už v štádiu, keď sme vysoko prehrávali. Hoci bol prichystaný hrať, po vzájomnej debate sme sa rozhodli, že v zápase nebude pokračovať. Brankára som možno mohol striedať, ale vzhľadom na to, v akom stave sa nachádzalo mužstvo, či spomínaný Hrivík, koncentroval som sa na tím. Možno by bolo fajn, ak by dostal na posledných 20 minút šancu druhý brankár, ale napokon som sa rozhodol inak," dodal Ramsay.



Okrem Pospíšila dostal trest do konca zápasu aj obranca Mislav Rosandič, ktorý osem minút pred koncom duelu opľul švajčiarskeho Siegenthalera. "Bohužiaľ, ten prvý zákrok bol faul na hlavu, ktorý nemá nikto z nás rád. Vyzeralo to, že ho trafil na hlavu, preto musím dať za pravdu rozhodcom. V druhom prípade ani neviem, čo sa presne stalo. Nemyslím, že by hráč ako Rosandič mal úmysel urobiť faul, za ktorý by dostal päťminútový trest. Z môjho pohľadu je to dobrý hokejista nie je to človek, ktorý by to spravil úmyselne. Bol to nešťastný okamih, stalo sa. Určite za to Rosandiča neobviňujeme," vysvetlil tréner Slovákov.