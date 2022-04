VIDEO: Ramsay čaká tvrdé boje o miesta: Musíme rásť ako tím

Trenčín 19. apríla (TASR) - Craig Ramsay v minulosti nemal veľmi rád prípravné zápasy, keď ešte aktívne hrával. Teraz však z pozície trénera vníma tieto previerky inak. Pred dvojzápasom slovenských hokejistov s Českom verí, že jeho zverenci si nájdu miesto v tíme a že sa ukážu v dobrom svetle aj hráči, ktorí neboli na uplynulých vrcholných akciách.



Ramsay a jeho tím odštartoval prvú časť prípravy pred MS vo Fínsku na zimnom štadióne v Trenčíne. Z uplynulého turnaja, ktorým boli ZOH v Pekingu, má v kádri len šesť hokejistov. "Musíme teraz odohrať zápasy, ktoré som nemal veľmi rád ako hráč. Ale teraz je to iné, pretože musíme zapojiť ďalších chlapov a dúfať, že im nájdeme vhodné zloženie v útokoch. Musíme nájsť nejaké kombinácie, ktoré by im mohli pomôcť ukázať sa v tom najlepšom svetle," uviedol Ramsay na utorkovom zraze.







Na úvod prípravy nebude mať tréner k dispozícii ani najväčšie opory, ktoré ťahali slovenskú ofenzívu na MS v Rige a na olympiáde. Otázny štart na šampionáte je u Cehlárika, Hrivíka, Kelemena a ďalších. Na sever Európy s určitosťou nepocestuje útočník Libor Hudáček a brankár Branislav Konrád. Ďalší útočník Juraj Slafkovský má ešte klubové povinnosti vo Fínsku. "Ak mám byť úprimný, naozaj nezáleží na tom, s akými hráčmi teraz hráme, skutočne dôležité je, aby sme ako tím naďalej rástli a aby každý, kto hrá za nás, vedel, čo od neho čakáme. Každý teraz bude tvrdo bojovať o svoje miesto," povedal Ramsay.



Svoj prvý zápas na striedačke Slovenska odkoučoval 71-ročný tréner práve v zápase proti Čechom, teraz ho čaká repríza. "Hráči budú musieť hrať tak, ako my chceme hrať na domácom ľade. Očakávame, že budeme hrať rýchlo, všetci musia ísť naplno."



Na zápasy sa tešia aj hráči, útočník Róbert Lantoši po trojtýždňovej pauze od hokeja zvlášť: "Tešíme sa na tieto zápasy. Každý sa bude chcieť ukázať. Verím, že dokážeme zvíťaziť. Bude treba nahodiť vysoké tempo, aby sme sa do toho dostali. Ale keď to budeme robiť, nebudeme mať žiadny problém. Ja som síce dlhšie nehral, ale v hokeji to je ako jazdenie na bicykli. Človek to nezabudne za tri týždne."