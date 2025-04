Ramsay je chorý, reprezentáciu dočasne povedie Országh

Bratislava 1. apríla (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu vo funkcii hlavného trénera dočasne povedie Vladimír Országh. Na striedačke nahradí Craiga Ramsayho, ktorý je chorý a v súčasnosti nie je známe, kedy sa bude môcť vrátiť k tímu. V úvodnom týždni oficiálnej fázy prípravy, v ktorom čaká Slovákov 10. a 11. apríla prípravný dvojzápas vo Švajčiarsku, budú Országhovi asistovať Ivan Feneš a Martin Štrbák.



Informáciu v utorok priniesol generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan. „Bohužiaľ, pre fanúšikov dnes nemáme potešujúcu správu. Craig sa lieči zo zápalu pľúc, preto nám nebude k dispozícii na začiatku prípravy na majstrovstvá sveta. Predbežná prognóza od lekárov hovorí, že ešte asi dva-tri týždne bude potrebovať na zotavenie. Dohodli sme sa s Vladom Országhom, že preberie povinnosti hlavného trénera reprezentácie a vypomôže nám, kým to bude potrebné. Teraz je najdôležitejšie, aby sa Craig čím skôr uzdravil,“ uviedol Šatan pre hockeyslovakia.sk.



Štyridsaťsedemročný Országh už v minulosti pracoval s Ramsaym. Bol súčasťou jeho trénerského štábu od leta 2017, keď skúsený kanadský kouč prišiel na Slovensko. V sezóne 2017/2018 s ním absolvoval zimné olympijské hry v Pjongčangu i MS v Dánsku. Neskôr pôsobil ako hlavný tréner v Slovane Bratislava ešte v rámci éry jeho pôsobenia v KHL, rovnako v Litvínove a v pozícii asistenta v Třinci. Od minulej sezóny sa vrátil do Banskej Bystrice. Na konte má tri tituly - jeden s Bystricou a dva s Třincom.



„Zostal som trošku zaskočený, keďže ponuka prišla nečakane. Samozrejme, počul som, ako je na tom Craig a keďže som už nebol viazaný klubovými povinnosťami v Banskej Bystrici a môžem pomôcť, rád pomôžem. Ponuku som rád prijal a teším sa, že si môžem takýmto spôsobom predĺžiť sezónu,“ povedal Országh.



Skúsenému trénerovi budú v úvodnom týždni v rámci kempu a dvojzápasu vo Švajčiarsku asistovať Ivan Feneš a Martin Štrbák. Obaja absolvovali spoločne štyri uplynulé juniorské šampionáty. Kmeňovými asistentmi trénera pri „áčku“ však naďalej zostávajú Peter Frühauf, Róbert Petrovický a Ján Pardavý. Všetci traja sú však v súčasnosti viazaní klubovými povinnosťami v play off v Česku. Frühauf sa s Hradcom Králové dostal do semifinále, Petrovický čaká s Olomoucom na baráž o udržanie sa v českej extralige a Pardavý v nižšej súťaži vedie Zlín vo finálovej sérii proti Jihlave. Ku slovenskej reprezentácii sa pripoja postupne po konci sezóny vo svojich kluboch.