Ramsay: Je načase potvrdiť, že môžeme zdolať hocikoho

Ostrava 20. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti si v nedeľňajšom zápase proti Lotyšsku mohli zabezpečiť istotu postupu do štvrťfinále MS v Ostrave, no prehra 2:3 po samostatných nájazdoch im skomplikovala situáciu. O ich osude sa rozhodne v záverečný hrací deň základných skupín a podľa trénera Craiga Ramsayho je načase dokázať, že tím dokáže zdolať aj najsilnejších.



"Teraz je na nás, aby sme odohrali čo najlepší zápas. Môžeme zdolať kohokoľvek a je načase, aby sme to dokázali," poznamenal Ramsay, čím narážal na utorňajší duel so Švédskom (od 20.20 h). Ešte pred ním sa v ostravskej aréne uskutoční zápas medzi USA a Lotyšskom, v ktorom Lotyši budú musieť získať tri body, aby sa dostali do štvrťfinále. Akýkoľvek iný rezultát posunie do vyraďovacej fázy slovenský tím. Ak sa Lotyšom podarí zaskočiť jedného z favoritov šampionátu, Slováci budú musieť na postup získať aspoň jeden bod proti Švédsku. Do tejto situácie sa dostali po tom, čo v nedeľu podľahli Lotyšom, pričom na spečatenie postupu im stačilo akékoľvek víťazstvo.



"Mali sme skvelý začiatok, bolo tam veľa striel a šancí. Predviedli sme veľmi pekné akcie, no neskórovali sme z nich. Dobré veci sa dejú najmä vtedy, keď sa tlačíte pred bránku, no tam sme sa dnes nepresadzovali. Ich brankár videl puky až príliš dobre," poznamenal Ramsay.



Slováci zvládli v riadnom hracom čase dve oslabenia a neinkasovali ani počas dvoch početných nevýhod v predĺžení. Lotyši v ňom prestrieľali slovenský tím 11:1. "V oslabeniach sme odviedli skvelú prácu. Hráči, ktorí tam boli, hrali naozaj obetavo. Niektorí nasadzujú svoj život, aby sme zvíťazili a urobia všetko pre tím," narážal Ramsay najmä na útočníka Andreja Kudrnu, ktorý sa obetavo hodil do strely a po zásahu pukom mal tržnú ranu.



Slovenský tím sa počas zápasu dostal k štyrom presilovkám, tri z nich mal v prvej tretine, no potvrdil, že v tejto disciplíne patrí k najslabším na turnaji. Z 19 početných výhod vyťažil iba jeden gól, slabší sú iba Poliaci, ktorí v nich zatiaľ neskórovali. "Akoby sme hľadali iba jeden možný spôsob zakončenia - strelu bez prípravy. Pritom existuje veľa spôsobov ako skórovať, hráči môžu strieľať zápästím alebo dorážať odrazené puky," pripomenul Ramsay.