Ramsay má na konte už 100 zápasov na striedačke SR: Teším sa na ďalšie

Na snímke tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay počas brífingu v Bratislave vo štvrtok 16. júna 2022. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Tréneri slovenskej hokejovej reprezentácie podľa počtu zápasov:



1. Július Šupler 122

2. Ján Filc 115

3. František Hossa 110

4. Craig Ramsay 103

5. Vladimír Vůjtek 94

6. Ján Šterbák 48

7. Zdeno Cíger 46

8. Glen Hanlon 33

9. Jozef Golonka 24

Bratislava 16. júna (TASR) - Craig Ramsay sa môže stať rekordérom v počte zápasov vo funkcii trénera slovenskej hokejovej reprezentácie. Kanaďan má na konte 103 duelov a na lídra štatistiky Júliusa Šuplera, ktorý odtrénoval 122 stretnutí, ich stráca 19. V stredu spečatil dohodu s prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslavom Šatanom podpisom zmluvy, ktorej súčasťou je aj opcia na ročník 2023/2024.Ramsay si vo štvrtok prevzal z rúk Šatana pamätnú trofej za 100 zápasov na striedačke SR. Jubilejný stý duel dosiahol na uplynulých MS vo Fínsku v základnej skupine, v ktorom Slováci zdolali Kazachstan 4:3. "" povedal Šatan na štvrtkovom brífingu.Sedemdesiatjedenročný kanadský tréner šéfuje striedačke národného tímu od leta roku 2017 a dosiahol viacero úspechov. Na MS 2021 v Rige ju po siedmich neúspešných pokusoch doviedol do štvrťfinále majstrovstiev sveta, pričom rovnaký počin zopakoval aj na nedávnom šampionáte vo Fínsku. Najvýraznejším úspechom bol zisk bronzových medailí na ZOH 2022 v Pekingu. "," povedal Ramsay.Tréner priznal, že rozhodovanie nebolo jednoduché. Štvrťfinálová prehra na MS vo Fínsku s domácim výberom 2:4 ho však podnietila ponuku prijať. Je jeden z mála trénerov, ktorí sa po sedemdesiatke ešte naplno venujú svojmu remeslu. V minulosti v takomto neskoršom veku stáli na striedačke Vladimir Krikunov či legendárny Viktor Tichonov. "," povedal Ramsay.V otázke, či bude pokračovať, zohrala úlohu aj jeho rodina: "."Šatan uviedol, že Ramsay by mal posunúť k lepším výkonom ďalších mladých hokejistov, ako príklad uviedol Juraja Slafkovského, ktorý má šancu stať sa tohtoročnou draftovou jednotkou v NHL. Ramsay na jeho adresu povedal: "Je super, že sa o ňom hovorí, tiež mi viacerí v Kanade volali a pýtali sa ma naňho, rovnako aj na Nemca, Mešára a Sýkoru. Neviem, kto bude číslo jeden, ale viem, že Slavkovský je super chalan, a ten kto ho získa, bude z toho profitovať."Kanadský kormidelník chce aj naďalej raziť svoju teóriu vyhrať každý zápas, vštepiť to hráčom do hlavy a chce hrať atraktívny hokej. Akých asistentov bude mať pri sebe, ešte nevie. Andrej Podkonický a Ján Pardavý sa stali súčasťou Slovana Bratislava a obaja reprezentácii pomáhať nemôžu. "," uzavrel Šatan.