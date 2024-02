E. Ramsay mieri do Minnesoty, stane najmladším trénerom v histórii MLS

Saint Paul 27. februára (TASR) - Futbalistov Minnesoty United bude od marca viesť Walesan Eric Ramsay. Vo veku 32 rokov sa stane najmladším trénerom v histórii zámorskej MLS, pre post hlavného kouča opustí rolu individuálneho trénera v Manchestri United.



Ramsay začal trénerskú kariéru v roku 2013, keď viedol mládežnícke tímy Swansea. Neskôr pôsobil ako dočasný hlavný kouč treťoligového Shrewsbury či asistent trénera FC Chelsea výberu do 23 rokov. V roku 2019 sa stal najmladším britským držiteľom najvyššej trénerskej UEFA Pro licencie. Do Manchestru prišiel v júli 2021 a vlani zastával aj pozíciu asistenta trénera waleskej reprezentácie.



"Som neuveriteľne nadšený, že sa pripojím ku klubu s takou silnou futbalovou kultúrou, oduševnenou fanúšikovskou základňou a skvelou infraštruktúrou. Počas celého procesu som hovoril s mnohými zamestnancami klubu a z každého bolo cítiť vášeň pre posúvanie klubu dopredu," citovala Ramsayho agentúra AP. "Veríme, že Eric Ramsay je pre nás najlepšia voľba. Jeho skúsenosti s prácou so špičkovými hráčmi, trénermi a personálom na klubovej aj medzinárodnej úrovni idú dokopy s našou víziou," dodal športový riaditeľ klubu Khaled El-Ahmad.