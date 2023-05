Ramsay neplánoval pozerať zápas Lotyšov, prednosť dal prechádzke

Riga 23. mája (TASR) - Tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay odkoučoval v utorok na slovenskej striedačke svoj 125. zápas a po jeho skončení stále nevedel, či bude na prebiehajúcich MS aj posledný. Večerný zápas medzi Švajčiarskom a domácim Lotyšskom, ktorý rozhodol o ďalšom osude jeho tímu na šampionáte, pozerať neplánoval. Prednosť dostala prechádzka.



Slováci figurovali po triumfe nad Nórskom 4:1 priebežne na 4. priečke v základnej B-skupine, ktoré zaručuje štvrťfinálovú miestenku. Zosadiť z nej ich mohli ešte Lotyši, ktorých čakal o 19.20 SELČ zápas proti už istému víťazovi skupiny. Ak by domáci výber získal so Švajčiarskom čo i len bod, postúpil by do vyraďovačky na úkor Slovákov. "Budem sa prechádzať po meste, zápas si nepozriem. Mám za sebou viac ako tritisíc zápasov vo funkcii trénera. Budem dúfať, ale nepozriem si ani výsledok. Niekto mi ho určite povie," uviedol Ramsay po zápase s Nórskom.



Duel so severanmi slovenskí hokejisti zvládli a kanadský tréner ich pochválil za výkon: "Ak budeme hrať takto, môžeme zdolať každého. Hráčom to stále hovorím. Ak pôjdeme na turnaji ďalej, tento zápas by nám určite pomohol k väčšiemu sebavedomiu."



S výkonom bol spokojný aj asistent trénera Andrej Podkonický, ktorého potešili najmä tri góly v prvej tretine. "Zápasy sú vždy o góloch, nám sa teraz podarilo to, čo sme nedokázali so Slovincami. Mali sme ťažší začiatok, ale potom sme začali hrať náš rýchly hokej, otáčali sme puky. Vedeli sme, že Nóri budú hrať na šesť obrancov a že toho budú mať dosť. Dostali sme ´blbý´ gól na 3:1, ale za tohto stavu sme mali dosť šancí na štvrtý gól. Našťastie sme to zvládli."



Ak sa naplní scenár, že do vyraďovačky pôjdu Lotyši, Ramsay sa o niečo skôr bude musieť vyjadriť k svojej budúcnosti. V júni minulého roka sa dohodol s vedením Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), že bude viesť slovenskú reprezentáciu aj v tejto sezóne. S prezidentom Miroslavom Šatanom sa dohodol na ročnej zmluve, ktorej súčasťou je aj opcia na ročník 2023/2024. Či ju obe strany využijú, to 72-ročný kormidelník v stručnej odpovedi zatiaľ neprezradil: "Čaká na mňa pivo."







/vyslaný redaktor TASR/