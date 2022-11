Ramsay o knihe Šťastný chlapec: Ľudia ma vďaka nej môžu spoznať

Bratislava 28. novembra (TASR) - Publikácia "Šťastný chlapec" dokumentuje pôsobenie trénera Craiga Ramsayho na striedačke slovenskej hokejovej reprezentácie. Jej autori ju spolu s kanadským trénerom pokrstili v pondelok v priestoroch kníhkupectva v Bratislave a Ramsay po krste uviedol, že ho teraz budú môcť slovenskí fanúšikovia viac spoznať.



Symbolickému krstu predchádzala debata všetkých zainteresovaných tvorcov. Autobiografia sa na pulty kníhkupectiev dostala 15. novembra a má viac ako 200 strán, ktoré popisujú obdobie od príchodu kanadského trénera v roku 2017. Vznik knihy umožnilo vydavateľstvo Ikar. "Ja si myslím, že kniha bude veľmi úspešná. Napovedajú tomu už prvé predaje. Nesmierne si vážime, že sme mali možnosť ísť do takéhoto projektu. Craig je úžasná, jedinečná osobnosť a jeho životný príbeh je nesmierne inšpiratívny," začala besedu pred krstom manažérka vydavateľstva Lucia Čarná.



Prvotná myšlienka o napísaní knihy prišla po úspechu slovenskej reprezentácie na pekinskej olympiáde. "Cítili sme, že musíme niečo urobiť, ale ani sme netušili, že čo. Vedeli sme, že Craig jedného dňa zo Slovenska odíde, ten čas bude musieť prísť a zatiaľ ho, chvalabohu, tlačíme pred sebou. Veľmi sme chceli, aby niečo po jeho odchode zo Slovenska zostalo. Máme veľkú možnosť byť na reprezentačných akciách, dať si s ním jedno dve pivká a porozprávať sa aj neformálne. Príbehy a myšlienky, ktoré on dokáže rozpovedať sú neuveriteľné. Kolega Peter Jánošík prišiel prvý s tým, že by to mohla byť kniha," povedal jeden z autorov publikácie Tomáš Kyselica.



Na jeho slová následne nadviazal aj Jánošík: "Ja som možno mal tú prvú myšlienku, ale po náročnom roku s OH a MS som sa cítil naozaj unavený. Keď som Tomášovi spomenul nápad napísať s Craigom knihu, tak on bol ten, kto kopol do vrtule, spísal nejakú osnovu, naplánoval všetky stretnutia a nakoniec to vyšlo. Možno aj rýchlejšie ako som čakal."



Kanadský kouč začal svoje rozprávanie tradične výborne naladený. "Moja prvá reakcia bola, že čo títo dvaja výtržníci chcú," so smiechom reagoval na otázku o tom, ako sa dozvedel o vznikajúcej myšlienke. "Predtým ako som prišiel na Slovensko ma veľa ľudí nepoznalo, táto kniha môže pomôcť k tomu, aby ma spoznali."



Autobiografia s názvom Craig Ramsay Šťastný chlapec, ktorú vydalo najväčšie slovenské vydavateľstvo ako svoju 7456. publikáciu, pozostáva z desiatich kapitol a bonusovej autorskej vsuvky, ktorá opisuje návštevu Craiga uňho doma v Tampe na Floride. Kanadský tréner sa v rozprávaní preniesol od prvého kontaktu so slovenským hokejom až do roku 2022, v ktorom absolvoval bronzovú jazdu na ZOH v Pekingu i úspešné majstrovstvá sveta vo Fínsku, kde jeho zverenci tesne nestačili vo štvrťfinále na domácich Fínov, neskorších svetových šampiónov. "Pútavo priblíži systém, ktorým zmenil herný prejav slovenského národného tímu, porozpráva príbehy zo zákulisia reprezentačného diania a prezradí viac o sebe, svojej rodine i záujmoch. V neposlednom rade prináša vysvetlenie, prečo nesie názov Šťastný chlapec," informovali autori.



Dôležitým mužom pre uskutočnenie celého príbehu až po následné knižné spracovanie bol prezident SZĽH Miroslav Šatan, ktorý bol iniciátorom príchodu kanadského kouča na Slovensko. "Rozhodol som sa po osobnej skúsenosti, ktorú som mal v Bostone, kde bol Craig asistentom trénera počas môjho pôsobenia. Pamätal som si jeho odborné mítingy. Bol mojou prvou voľbou. Jemu som zavolal a on si, samozrejme, musel overiť veci aj s inými Slovákmi, ktorí mu dali potrebné informácie. Vedel som, že už rok oddychoval od hokeja, čo bola podľa mňa škoda, že taký odborník oddychuje. Sám seba sa dnes pýtam, čo by bolo, keby som ho neoslovil, alebo by povedal nie. Či by tu bola medaila z OH, draft, ktorý prebehol," uviedol šéf slovenského hokeja.