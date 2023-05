Ramsay - päť ročníkov a dva postupy (plus bronz zo ZOH)

Riga 23. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti budú prvýkrát od roku 2019 a celkovo tretíkrát počas éry trénera Craiga Ramsayho chýbať vo štvrťfinále MS. Na 86. svetovom šampionáte obsadili konečné 9. miesto, čím vyrovnali umiestnenie z MS 2018 v Dánsku a domácich 2019 v Bratislave a Košiciach.



Slováci skončili v rižskej B-skupine na nepostupovej piatej priečke. Domácich Lotyšov síce dokázali vo vzájomnom dueli zdolať 2:1, ale ich šance klesli po zaváhaní s Kazachstanom (3:4 sn), po ktorom už nemali osud vo vlastných rukách. Hoci potom zvládli súboje so Slovincami (1:0) a Nórmi (4:1), postupová nádej definitívne zhasla po tom, ako Lotyši v záverečnom dueli "béčka" doviedli duel so Švajčiarmi do predĺženia a získali potrebný bod. Slováci tak nepridali tretiu štvrťfinálovú účasť za sebou.



Tohtoročný šampionát bol pre Ramsayho celkovo piaty v pozícii hlavného trénera SR. Sedemdesiatdvaročný kouč vedie národný tím od roku 2017, prvé MS s ním absolvoval v roku 2018 v Kodani, kde jeho zverenci obsadili 9. miesto, rovnako ako o rok neskôr v Košiciach. Po pandemickom roku 2020 nasledovali MS 2021 v Rige, kde slovenský tím pretrhol smolu a po ôsmich rokoch postúpil do štvrťfinále. Finišoval na 8. mieste po tom, ako vo vyraďovačke prehral s USA 1:6. Rovnaké umiestenie dosiahol aj vlani v Helsinkách a Tampere, kde vypadol vo štvrťfinále po prehre s domácim Fínskom (2:4).



Počas Ramsayho éry tak dosahujú Slováci vyrovnané výsledky na MS, od 8. do 9. miesta, kde rozhodujúcou hranou je práve postup, respektíve nepostup zo skupiny. Pravda, v reprezentačnej štatistike kanadského trénera je aj úspešná olympijská kvalifikácia v auguste 2021 a následne zisk historického bronzu na zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu. V Pjongčangu 2018 skončili Slováci pod jeho vedením na 11. mieste.