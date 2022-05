Ramsay po prehre s Fínskom premýšľal, či mohol urobiť viac

Tampere 27. mája (TASR) - Tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay nevylúčil, že bude na striedačke národného tímu aj naďalej, zároveň to však ani nepotvrdil. Veľmi ho mrzela štvrťfinálová prehra s Fínskom 2:4 na MS v Tampere, no na mladý tím bol hrdý. Uviedol, že nie je veľmi presvedčený o svojich kvalitách a udalosti ho prinútili rozmýšľať, či mohol spraviť niečo lepšie.



Po zápase s Fínskom bol 71-ročný Kanaďan dojatý a smutný zároveň: "Hovoril som hráčom, že ak budeme hrať našu hru, tak môžeme zdolať každého. Ale musíme hrať podľa toho celých 60 minút. Fínov pokropil gól na 2:1 v závere prvej tretiny, nás to naopak zlomilo. Po góle na 2:2 si už vzali duel pre seba, nám dochádzali sily."



Ramsaymu sa po sezóne skončí zmluva a nie je isté, či bude pri slovenskom tíme pokračovať. Ihneď po zápase zapochyboval o svojich kvalitách: "Nie som o nich presvedčený. Nielen prehra s Fínskom, ale aj tie predtým ma nútia premýšľať, či som mohol urobiť viac, či som mohol niečo vylepšiť."



Proti takticky vyzretým Fínom sa hralo veľmi ťažko. Tvrdá defenzíva a takmer naprogramovaný strojový systém bránenia robil problémy nielen Slovákom. Asistent generálneho manažéra Oto Haščák uviedol, že tento systém ničí hokej. "Bolo to najlepšie, čo mohli robiť. Ak nemajú puk, pôjdu tvrdo po vás, ak ho dostanú, tak bojujú. Fíni sú detailisti, to nie je žiadny iný tím. Nechcem ich kritizovať, lebo našli cestu ako nás zdolať. Hrajú rovnako proti každému. Mne sa páčil náš zápas proti Dánsku a prvá tretina proti Fínom. Takto by sme chceli hrať stále," uviedol Ramsay.



Tréner sa nebál nominovať do kádra aj mladých hráčov, Slováci mali na MS vo Fínsku najmladší káder vo svojej histórii: "Je to tím budúcnosti. Všetci odviedli skvelú prácu, pre reprezentáciu sme našli vhodné mená. Všetci títo hráči majú pred sebou skvelú budúcnosť, ale musia jej veriť. To platí aj pre realizačný tím, ktorý bol skvelý a musím každému jednému poďakovať."