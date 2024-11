Ramsay po prvý raz uspel na Nemeckom pohári: Konečne som sa dočkal

Landshut 10. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti triumfovali na Nemeckom pohári po ôsmich rokoch a prvý raz pod vedením Craiga Ramsayho. Kanadského kouča potešili nielen výsledky, ale aj výkony jeho zverencov. Pre Slovákov to bola 24. účasť na podujatí, predtým sa štyrikrát tešili z celkového víťazstva (1997, 2006, 2011 a 2016).



Teraz im pribudne do vitríny piata trofej. "Konečne som sa dočkal aj ja. V minulosti sme tu mali niekoľko dobrých výberov najmä minulý rok, keď sme v poslednom zápase zdolali Nemecko a zistili, že sme nevyhrali turnaj o jeden gól. Je to náročný turnaj. Hrá tu veľa mladých hráčov, ktorí majú šancu presadiť sa a my nie sme výnimka. Naši hráči odviedli skvelú prácu," povedal tréner SR.



Ramsay bol spokojný aj s reakciou hráčov v zápase proti Dánsku. Ten sa začal už doobeda, Slováci pritom mali za sebou nečakane dlhý večer. Pre problémy s ľadom sa ich sobotný zápas proti Nemecku natiahol o viac ako hodinu. "Bolo to veľmi dlhé a hrať na druhý deň o 11.30 nie je ľahké. Určite na to nie som zvyknutý. Dáni hrali tvrdo a rýchlo a najmä v prvej tretine nám dali poriadne zabrať. Ale našli sme spôsob, ako zvíťaziť. Hrali sme ako tím, správali sme sa ako tím a spolupracovali sme."



Nečakanú pauzu komentoval aj asistent Peter Frühauf: "Je to veľmi ťažké smerom k hráčom. Keby sa to stalo v druhej tretine, alebo napríklad na konci prvej, tak my ten priestor využijeme na to, aby sme si poopravili nejaké veci, nejaké chybičky. Ale takto hneď na začiatku zápasu je to ťažké. Viacerí chlapci sú veľkí profesionáli, Peťo Cehlárik príde tri hodiny pred zápasom, aby si načasoval svoju rozcvičku presne do úvodného buly. Ale z čoho som bol naozaj prekvapený, je, že tak ako po prvej, aj po druhej pauze oba tímy prišli v neskutočnom tempe. Takže je tam veľmi veľa faktorov, ktoré ovplyvnia sústredenie, koncentráciu ako mentálnu, tak aj fyzickú a svalovú. Takže musím dať obrovský kredit ako našim hráčom, tak nemeckým, že ukázali také výkony, aké sme videli včera."



V Landshute si po prvý raz obliekli reprezentačný dres obranca Adam Žiak a brankár Rastislav Eliaš, s oboma bol Ramsay spokojný: "Odviedli skvelú prácu. Myslím si, že pre brankára bolo vždy ťažšie dostať sa do reprezentácie, ako pre malého obrancu. Žiak hral akoby tam patril dlhé roky, bol sebavedomý, hral v presilovkách, veľa sme ho využívali. Obaja hrali tak, akoby boli súčasťou tímu už nejaký čas."



Rovnako ho potešil aj kapitán Peter Cehlárik. Skúsený krídelník sa po absencii na predolympijskej kvalifikácii vrátil do reprezentácie a ukázal, prečo je líder tímu. "Mali sme s ním nejaké nezhody, ale teraz si výborne rozumieme a myslím si, že chápe svoju úlohu v tíme. Má ju rád a je v nej dobrý. A aj hráči ho majú radi. Stále je veľmi cieľavedomý, nikdy si nevyberá ľahkú cestu. A to je to, čo skutočný líder a kapitán musí robiť. Teda nielen o tom hovoriť, ale aj to robiť. Ja mám jeho talent rád. Len by som si prial, aby trochu viac strieľal."







/vyslaný redaktor TASR/