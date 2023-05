Ramsay po triumfe nad Slovinskom: Na MS neexistujú ľahké zápasy

Riga 21. mája (TASR) - Po nedeľnom zápase proti Slovinsku (1:0) bol tréner slovenských hokejistov spokojný len s výsledkom. Craig Ramsay po šiestom dueli na MS v Rige povedal, že jeho zverenci dali súperovi príliš veľa času a priestoru.



Slováci si po tesnom triumfe v B-skupine udržali nádej na postup do štvrťfinále, ale výkonom nepresvedčili. "Som rád, že máme tri body, ale súperovi sme dali veľa priestoru. Bol to zápas, v ktorom sme hrali v jednej jeho časti dobre my a v druhej oni," zhodnotil Ramsay.



V závere Slovinci zatlačili Slovákov, v hre bol pre ich cenný bod, ale brankár Škorvánek odolal aj s pomocou obrany. "Na konci sme točili už len tri formácie, hoci to robím nerád. Ale fungovalo to napriek tomu, že hráči už boli unavení. Páčilo sa mi, ako hráči blokovali strely, to bolo veľmi dôležité," dodal tréner.



Uviedol, že pred zápasom hráčov na súpera upozorňoval, keďže na šampionáte nie je nikto slabý: "Neexistujú tu ľahké zápasy. Stačí jedna chyba a súper ju potrestá. Tak, ako sa to stalo nám proti Kazachstanu. Tentoraz sme to ustáli."



Kormidelník SR pochválil aj individuality, najmä Kudrnu, Sukeľa a Hrivíkovu formáciu. "Nikdy to nie je len o jednom hráčovi, ale Richard Pánik vyčnieval už v druhom zápase po sebe. Snáď má niečo schované aj na ďalší zápas."



Viac slov povedal k výkonu brankára Stanislava Škorvánka, ktorý chytil 33 striel súpera a vychytal svoje prvé čisté konto na MS. Blysol sa najmä v závere zápasu, keď zneškodnil strelu Saboliča z ostrého uhla. "Videl som tú situáciu a myslel som si, že Slovinci dajú gól. Ale zvládli sme to. Ten zákrok si ešte musím pozrieť na videu, ale musel byť ohromný. Len ma mrzí, že nedávame viac gólov, potrebujeme ich viac. Mali sme dosť šancí, ale v situáciách, keď máme strieľať, tak zbytočne prihrávame. Musíme mať viac odvahy," dodal.