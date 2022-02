Ramsay po zisku bronzu: Najväčší úspech

Na snímke v pozadí slovenská striedačka zľava tréner brankárov Ján Lašák, prezident SZĽH a generálny manažér slovenských hokejistov Miroslav Šatan, tréner slovenských hokejistov Slovenska Craig Ramsay a asistent generálneho manažéra Oto Haščák, na snímke dole zľava Peter Čerešňák, Michal Krištof, Juraj Slafkovský, Samuel Kňažko a brankár Patrik Rybár oslavujú po zisku bronzu po zápase olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Peking 20. februára (TASR) - Craig Ramsay si preskákal už mnohé, pri hokeji pôsobí viac ako päťdesiat rokov, no na najväčší úspech čakal až doteraz. Je ním zisk bronzu na zimnej olympiáde v Pekingu, ku ktorému priviedol v Pekingu slovenskú reprezentáciu.V hierarchii svojich úspechov ho zaradil na najvyšší piedestál i pred slávny Stanleyho pohár, ktorý získal ako asistent trénera v sezóne 2002/03 s Tampou Bay. "," povedal bývalý krídelník, ktorý odohral v NHL vyše 1000 zápasov, nazbieral 720 bodov a v roku 1985 získal Frank J. Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka. "Koľko rokov som už v tomto biznise... Domov som opustil, keď som mal 16 a teraz mám už 112?" žartoval na tlačovej konferencii po zisku prvej slovenskej medaily v hokeji na olympiáde.Do Pekingu vzal mladý tím, ktorý nepatril medzi favoritov. Nebál sa povolať aj päť hráčov z mnohými podceňovanej domácej extraligy a dokázal s ním niečo, čo sa nepodarilo ani zlatej generácii. "," povedal kanadský odborník, ktorý do tímu zaradil aj dvoch len sedemnásťročných mladíkov.Jedným z nich je Juraj Slafkovský, so siedmimi gólmi najlepší strelec na turnaji. "," povedal Ramsay.Úvodné dve prehry na turnaji s Fínskom a Švédskom nenaznačili medailové možnosti tímu. Spôsobili to však aj okolnosti, keďže Slovákov krátko pred turnajom postihla pandémia a hráči dlho nemohli trénovať pokope. Tím sa však ešte viac zomkol a každý ďalší výkon bol lepší ako predchádzajúci. "," pokračoval.Ramsay verí, že bronzový úspech dokáže potešiť a spojiť ľudí na Slovensku: "." Po troch týždňoch v bubline vie, čo spraví po príchode na Slovensko. "," dodal.