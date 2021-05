Ramsay pochválil famózneho Jula Hudáčka: Vzadu nám dal istotu

Riga 30. mája (TASR) - Tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay bol po víťazstve nad Dánskom 2:0 na MS v Rige spokojný s viacerými vecami. Potešila ho defenzíva, výkon brankára, ale aj trinásty útočník na striedačke, ktorý do hry ani nezasiahol. Aj vďaka tomu Slováci zvládli jeden z kľúčových zápasov na MS.



Za najlepšieho hráča Slovenska vyhlásili po zápase útočníka Petra Cehlárika, ale fanúšikom sa najviac pozdával výkon brankára Júliusa Hudáčka. Toho zvolili v ankete na sociálnych sieťach za najlepšieho hráča 9. hracieho dňa. "Je to obrovský profesionál, zažil proti Švajčiarsu ťažký zápas, podobne ako my všetci. V prvej tretine sme hrali naozaj dobre. V tej druhej sa však naša hra zmenila, púšťali sme súpera do šancí. Tam nás podržal veľakrát. Nie vždy máte dobrý zápas. Dnes bol na svojom mieste, dal tímu v zadných radoch istotu. Sú zápasy, kde vám na výhru stačí aj menej gólov, to sa nám podarilo," uviedol Ramsay.







Triumf Slovákov bol zaslúžený, Dánov prestrieľali, na ich strane bolo aj viac hokejového kumštu. Rozhodlo sa však až v tretej tretine, keď Dahma prekonali Cehhlárik a obranca Adam Jánošík. "Myslím, že sa k nám priklonilo aj šťastie. Už v prvých dvoch tretinách sme mali viacero dobrých šancí, ale nepodarilo sa nám dať góly. Dáni hrali dobre v obrane, zablokovali ´milión´ striel, nedarilo sa nám dostať puk do siete. Obrancovia hrali obetavo, skúšali sme aj strely zápästím, no blokovali aj tie. V tretej tretine sa nám konečne podarilo skórovať," dodal Ramsay.



Veľa pekných momentov opäť predviedol slovenský prvý útok, ktorý hrá na turnaji vo výbornej forme. Jeho center Marek Hrivík pritom nebol úplne zdravotne v poriadku. "Mali sme s ním problémy, bol zranený a necítil sa dobre na 100 percent. Ale bolo úžasné sledovať, ako pri každom striedaní bojuje, bol silný na buly, čo bolo pre nás dôležité. Je silný na puku, aj preto sme ho využívali na oslabenie. Je veľmi súťaživý, svoju pozíciu zvláda výborne. Spolu s Cehlárikom a Lantošim si na ľade rozumejú. Tento útok hrá dobre, nasadzovali sme ich najmä na prvý útok súpera. Som rád, že sa môžeme na Hrivíkove schopnosti spoliehať. Mali sme pripraveného aj trinásteho útočníka, ak by sa niečo stalo. Matúš Sukeľ bol na striedačke a bol skvelý, fantasticky povzbudzoval spluhráčov," prezradil tréner Slovenska.



Slováci sa oproti predošlému zápasu so Švajčiarskom zlepšili aj v disciplíne. Na trestnej lavici sedeli len traja hráči, pričom trest pre Grmana prišiel sekundu pred koncom duelu. Trénera potešilo, že jeho zverenci nestrácali sily v oslabeniach: "Určite ma disciplína potešila viac ako naposledy. Mali sme nejaké vylúčenia, ale snažil som sa to ignorovať. Nemyslím si, že sme mužstvo, ktoré hrá nečisto, nie je to náš štýl hry. My to hráčov neučíme. Zameriavame sa na korčuľovanie a napádanie súpera, ale dostávame za to tresty. Teraz to bolo dobré aj keď ten faul na brankára, ktorý odpískali Romanovi, tomu veľmi nerozumiem. Hráčom nič nevyčítame. Naše formácie v oslabení hrali výborne, zastali si svoje miesto, zblokovali viacero striel, čo bolo dôležité. Dobre v tejto situácii zahrali Hrivík s Cehlárikom. Nie sme veľmi radi, keď ich musíme využiť v týchto situáciach, radšej ich vidíme na druhej strane ihriska. Ale spolu s obranou a brankárom to zvládli výborne."



V nedeľu čaká Slovákov ďalší ťažký zápas proti Švédsku, ktorý ich môže posunúť do štvrťfinále. V ňom sa naposledy slovenskí hokejisti predstavili pred ôsmimi rokmi na MS vo Fínsku. "Bude to náročný zápas. Hráme druhý zápas v priebehu dvoch dní, čo býva vždy náročné. Pôjdeme do zápasu s tým, že nadviažeme na výkon s Dánskom," uzavrel Ramsay.