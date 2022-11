Ramsay priletel vyžmýkaný a po chorobe, ale s chuťou do práce

Nominácia SR na výcvikový tábor v Bratoslave a Nemecký pohár v Krefelde:



Brankári: Matej Tomek (Kometa Brno), Dominik Riečický (HC Košice), Samuel Hlavaj (HC Slovan Bratislava)

Obrancovia: Michal Beňo (HC Slovan Bratislava), Peter Čerešňák (HC Dynamo Pardubice), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava), Mário Grman (HC Vítkovice Ridera), Samuel Hain (HKM Zvolen), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera), Dávid Mudrák (HKM Zvolen), Mislav Rosandič (Bílí Tygři Liberec)

Útočníci: Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Daniil Fominych (HC Slovan Bratislava), Marek Hecl (HKM Zvolen), Adrián Holešinský (HK Nitra/Plzeň), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav), Jakub Minárik (HC Slovan Bratislava), Oliver Okuliar (Mountfield HK), Adam Sýkora (HK Nitra), Matúš Sukeľ (HC Litvínov), Alex Tamáši (HC '05 Banská Bystrica)



Program Nemeckého pohára



štvrtok 10. novembra



16.15 Rakúsko – Slovensko

19.45 Nemecko – Dánsko



sobota 12. novembra



14.00 Slovensko – Dánsko

17.30 Nemecko – Rakúsko



nedeľa 13. novembra



11.00 Dánsko – Rakúsko

14.30 Nemecko – Slovensko

Bratislava 4. novembra (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay sa po prekonaní pľúcnej infekcie už presunul na Slovensko. V pondelok 7. novembra privíta na prvom reprezentačnom zraze sezóny hráčov, ktorých čaká od 10. novembra Nemecký pohár v Krefelde.," uviedol Ramsay pre hockeyslovakia.sk. Presun z USA do Európy bol pre 71-ročného Kanaďana únavný. Z Tampy letel do Chicaga a odtiaľ do Viedne. Na letisku pristál v piatok doobeda. ",“ povedal Ramsay. Pľúcna infekcia mu dala zabrať a k stopercentnému zotaveniu mu ešte ostáva získať späť stratenú hmotnosť: "."Sezóna 2022/2023 bude pre neho už šiesta v pozícii hlavného trénera slovenského tímu. Prvá reprezentačná akcia bude tradične Nemecký pohár. Reprezentačný zraz je na programe v pondelok 7. novembra v Bratislave. V nominácii nechýba viacero osvedčených mien, ale ani viacerí nováčikovia ako obrancovia Michal Beňo (Slovan) a Samuel Hain (Zvolen) či brankár Samuel Hlavaj (Slovan), ktorý by mal absolvovať iba výcvikový tábor. ",“ zdôraznil Ramsay, ktorý privíta novú tvár aj v realizačnom tíme. K stálym asistentom Andrejovi Podkonickému a Jánovi Lašákovi pribudol Peter Frühauf, ktorý bude zároveň aj reprezentačný skaut. "," poznamenal Ramsay. Slovákov čakajú na Nemeckom pohári súboje s Rakúskom, Dánskom a domácim Nemeckom.