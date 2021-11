Ramsay privítal na reprezentačnom zraze šesť nováčikov

Nominácia na Nemecký pohár:



brankári: Filip Belányi (HC 05 Banská Bystrica, štarty v reprezentácii: 0/góly: 0), Matej Tomek (HC Kometa Brno, 1/0)

obrancovia: Michal Ivan (4/0), Mislav Rosandič (obaja Bílí Tygři Liberec/ČR, 32/0), Peter Čerešňák (HC Plzeň/ČR, 83/8), Daniel Gachulinec (HC Slovan Bratislava, 15/0), Samuel Kňažko (TPS Turku/Fín., 19/0), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera/ČR, 33/0), Dávid Mudrák (HK Dukla Ingema Michalovce, 0/0), Martin Vitaloš (HK Nitra, 3/0)

útočníci: Filip Krivošík (7/3), Adrián Holešinský (11/2), Samuel Buček (11/3), Jozef Baláž (všetci HK Nitra, 0/0), Dávid Gríger (HC Bílí Tygři Liberec/ČR, 8/1), Juraj Šiška (HC Nové Zámky, 0/0), Andrej Kollár (27/7), Michal Krištof (obaja HC Kometa Brno/ČR, 45/6), Filip Mešár (HK Poprad, 0/0), Pavol Regenda (HK Dukla Ingema Michalovce, 4/0), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR, 13/3), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 0/0)



realizačný tím:



Generálny manažér: Miroslav Šatan

Asistent generálneho manažéra: Oto Haščák

Manažérka: Zuzana Chrenková

Hlavný tréner: Craig Ramsay

Asistent trénera: Ján Pardavý

Asistent trénera: Andrej Podkonický

Tréner brankárov: Ján Lašák

Kondičný tréner: Ján Kovačič

Video analytik: Igor Andrejkovič

Lekár: Roman Hunák

Fyzioterapeuti: Vladimír Čavojec, Andrej Foltýn

Výstrojoví manažéri: Marek Jenčík, Juraj Stopka

Média manažér: Peter Jánošík

Foto a video: Andrej Galica



program Nemeckého pohára:



štvrtok 11. novembra: 16.15 Slovensko – Švajčiarsko, 19.45 Nemecko – OV Ruska

sobota 13. novembra: 14.30 Nemecko – Švajčiarsko, 18.00 OV Ruska – Slovensko

nedeľa 14. novembra: 11.00 Švajčiarsko – OV Ruska, 14.30 Nemecko – Slovensko

Bratislava 8. novembra (TASR) - Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Craigovi Ramsaymu a generálnemu manažérovi Miroslavovi Šatanovi sa na pondelňajšom zraze v Bratislave hlásili všetci nominovaní hráči. Realizačný tím musel krátko pred odchodom na prvú akciu sezóny Nemecký pohár urobiť tri zmeny, z pôvodného kádra vypadli pre zdravotné problémy útočníci Marko Daňo a Miloš Kelemen a obranca Martin Bučko. Nahradili ich Juraj Šiška, Jozef Baláž a Mislav Rosandič.Pre útočníka Nových Zámkov Šišku i pre Baláža z Nitry pôjde o reprezentačnú premiéru. Šiška nazbieral v prebiehajúcej sezóne v Tipos extralige 13 bodov v 15 zápasoch (10+3), Baláž zaznamenal deväť bodov (7+2). Skúsený zadák Mislav Rosandič z Liberca odohral v reprezentácii už 32 zápasov, na prvý gól v nej stále čaká.Na Nemeckom pohári by mohli zažiť debut až šiesti hráči. Okrem Šišku a Baláža aj útočníci Filip Mešár a Samuel Takáč, brankár Filip Belányi a obranca Dávid Mudrák. Podujatie je na programe od 11. do 14. novembra v Krefelde. Mešár je po Šimonovi Nemcovi a Jurajovi Slafkovskom tretí hráč ročníka 2004 so šancou ukázať sa v A-tíme reprezentácie. Ešte ako 16-ročný odohral uplynulý svetový šampionát hráčov do 20 rokov v Kanade. Jeho dvaja rovesníci následne dostali priestor vo výberoch trénera Craiga Ramsayho v aprílových prípravných dueloch i na majstrovstvách sveta v Rige. Mešára z účasti vyradili klubové povinnosti, nedostal sa ani do nominácie na augustový finálový turnaj olympijskej kvalifikácie. Do novembrového výberu už áno.Dvadsaťročný brankár Belányi bol súčasťou prvého neoficiálneho kempu reprezentácie v aprílovej príprave na MS v Rige. Na neskorší oficiálny zraz nemohol pricestovať pre výskyt ochorenia COVID-19 v rodine. Debut v reprezentácii si odkrúti aj čoskoro 30-ročný Samuel Takáč. V aktuálnej sezóne je s 19 bodmi v 15 zápasoch druhý najproduktívnejší hráč extraligy.Hráčov po pondelkovom zraze čaká dvojdňový tréningový cyklus, v stredu odletia do Krefeldu, kde nastúpia postupne proti Švajčiarsku, Olympijskému výberu Ruska a domácemu Nemecku.