Ramsay privítal na zraze pred Švajčiarskym pohárom 20 hráčov

Nominácia SR na Švajčiarsky pohár 2021 vo Vispe:



brankári: Patrik Rybár (Dinamo Minsk), Matej Tomek (HC Kometa Brno)



obrancovia: Martin Bučko (HC Motor České Budějovice), Daniel Gachulinec (HC Slovan Bratislava), Martin Gernát (HC Lausanne), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava), Patrik Koch (HV Vítkovice Ridera), Michal Ivan a Mislav Rosandič (Bílí Tygři Liberec), Dávid Mudrák (HK Dukla Ingema Michalovce)



útočníci: Dávid Bondra (HK Poprad), Peter Zuzin (HKM Zvolen), Dávid Gríger (HC Bílí Tygři Liberec), Libor Hudáček (HC Lugano), Miloš Kelemen (BK Mladá Boleslav), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Róbert Varga, Jozef Baláž (obaja HK Nitra), Miroslav Mucha (Lake Superior University), Pavol Regenda (HK Dukla Ingema Michalovce), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec), Juraj Šiška (HC Nové Zámky)

Nominácia Švajčiarska:



brankári: Reto Berra (Fribourg), Leonardo Genoni (Zug).



obrancovia: Patrick Geering, Christian Marti (obaja ZSC Lions), Andrea Glauser, Fabian Heldner (obaja Lausanne), Samuel Kreis (Zug), Simon Le Coultre (Servette), Romain Loeffel (Lugano), Yannick Rathgeb (Biel)



útočníci: Christoph Bertschy, Damien Riat (obaja Lausanne), Gaëtan Haas (Biel), Fabrice Herzog, Marco Müller, Sven Senteler, Yannick Zehdner (všetci Zug), Denis Hollenstein, Denis Malgin (obaja ZSC Lions), Mauro Jörg, Samuel Walser (obaja Fribourg), Tristan Scherwey (Bern)

Nominácia Lotyšska:



brankári: Ivars Punnenovs (Langnau), Erik Vitols (Dinamo Riga), Arťom Leščenko (HK Riga)



obrancovia: Ralfs Freibergs, Kristaps Zile, Karlis Čukste, Patriks Ozols (všetci Dinamo Riga), Janis Jaks (HK Soči), Uvis Balinskis (Litvínov), Roberts Mamčics (Zlín), Nauris Sejejs (Le Chaux De Fonds)



útočníci: Nikolajs Jelisejevs, Daniels Berzinš (obaja Dinamo Riga), Kaspars Daugavinš (Bern), Ronalds Keninš (Lausanne), Deniss Smirnovs (Servette Ženeva), Toms Andersons (Le Chaux De Fonds), Rodrigo Abols (Örebro), Roberts Bukarts (Vítkovice), Martinš Dzierkals (Plzeň), Andris Džerinš (Linz), Renars Krastenbergs (Villach), Rihards Marenis (Vita Hästen)

Nominácia Nórska:



brankári: Jonas Arntzen (Orebro), Henrik Haukeland (Färjestad)



obrancovia: Christian Bull (Nové Zámky), Johannes Johannesen, Max Krogdahl (obaja Västervik), Andreas Klavestad, Daniel Böen Rokseth (obaja Stavanger), Emil Lilleberg (Oskarshamn), Hakon Nilsen (Stjernen), Mattias Norstebo (Bjorkloven)



útočníci: Gustav Willman Borvik (Södertälje), Tobias Fladeby (Tingsryd), Viktor Granholm (Frisk Asker), Jörgen Karterud, Magnus Brekke Henriksen, Mathis Olimb (všetci Valerengen), Ludvig Hoff, Markus Söberg (obaja Stavanger), Sondre Olden, Mathias Trettenes (obaja Le Chaux De Fonds), Eirik Salsten, Samuel Solem, Patrick Thoresen (všetci Storhamar), Markus Vikingstad (Fishtown Pinguin)

Program turnaja:



štvrtok 16. decembra

16.15 Nórsko – SLOVENSKO

19.45 Švajčiarsko – Lotyšsko



piatok 17. decembra

16.15 Lotyšsko – SLOVENSKO/Nórsko

19.45 Švajčiarsko – Nórsko/SLOVENSKO

Bratislava 13. decembra (TASR) - Tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay privítal na pondelňajšom zraze pred odchodom na Švajčiarsky pohár dvadsať hokejistov. Štvorica z nich - brankár Patrik Rybár, obranca Mislav Rosandič a útočníci Miroslav Mucha a Adam Liška vynechali pre komplikácie s dopravou a následné oneskorené testovanie večerný tréning. Libor Hudáček a Martin Gernát, ktorí vo Švajčiarsku pôsobia na klubovej úrovni, sa k tímu pripoja až v dejisku turnaja. Všetci hráči po príchode do hotela absolvovali testy na prítomnosť koronavírusu, všetky výsledky boli negatívne.Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie muselo pred turnajom NaturEnergie Challenge (16. a 17. decembra) urobiť päť zmien v kádri. Z pôvodnej nominácie vypadli pre zranenia Mário Grman, Jakub Minárik, Adrián Holešinský, Martin Marinčin a Marko Daňo. Nahradili ich Patrik Koch, Peter Zuzin, Jozef Baláž, Mislav Rosandič a Róbert Varga, pre ktorého to bude premiéra v národnom drese.Okrem Vargu by mal absolvovať premiéru v A-tíme aj jeho spoluhráč z Nitry Jozef Baláž, ktorý už bol súčasťou reprezentácie na Nemeckom pohári. Pre pozitívny test na COVID-19 však nenastúpil ani na jeden duel. Debut v najcennejšom drese môže zažiť aj tretí nováčik v kádri Andrej Golian zo Slovana Bratislava.V Lonza Aréne vo Vispe sa Slováci stretnú vo štvrtok s Nórskom. Víťaz duelu si zmeria sily o deň neskôr s víťazom zápasu Švajčiarsko – Lotyšsko, zdolané tímy si zahrajú o 3. miesto.Slovenskí hokejisti absolvovali po pondelňajšom zraze prvý tréning a v utorok ich čakajú ďalšie. V stredu sa celý tím presunie do Vispu. Pôvodne mali nastúpiť v prvom zápase proti Lotyšom, ale organizátori turnaja po odhlásení olympijského výberu Ruska zmenili program. Rusi sa pod Alpami nepredstavia pre nepriaznivú pandemickú situáciu.