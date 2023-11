Ramsay privítal v Bratislave kompletný káder aj so štyrmi nováčikmi

Slováci na Nemecký pohár so štyrmi zmenami, Frühauf: "Máme kvalitu"

Okuliar je v Hradci líder, Frühauf krotí očakávania: "Stále je mladý"



Nominácia SR na Nemecký pohár:



Brankári: Samuel Hlavaj (HC Škoda Plzeň), Matej Tomek (HC Litvínov)



Obrancovia: Michal Beňo, Andrej Golian, Marek Korenčík (všetci HC Slovan Bratislava), Peter Čerešňák, Martin Bučko (obaja HC Dynamo Pardubice), František Gajdoš (HK Nitra), Samuel Hain (HKM Zvolen), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec)



Útočníci: Jozef Baláž (HK Dukla Trenčín), Lukáš Cingel (HC Kometa Brno), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Patrik Hrehorčák, Miloš Roman (obaja HC Oceláři Třinec), Matej Kašlík, Juraj Šiška (obaja HKM Zvolen), Andrej Kukuča (HK Poprad), Silvester Kusko (HC Olomouc), Jakub Minárik, Samuel Takáč (obaja HC Slovan Bratislava), Oliver Okuliar (Mountfield Hradec Králové), Matej Paulovič (HC Dynamo Pardubice)





Realizačný tím:



Generálny manažér: Miroslav Šatan



Manažérka: Zuzana Chrenková



Hlavný tréner: Craig Ramsay



Asistent trénera: Peter Frühauf



Asistent trénera: Róbert Petrovický



Tréner brankárov: Ján Lašák



Video analytik: Igor Andrejkovič



Kondičný tréner: Róbert Bereš (6.-7.11.)



Lekár: MUDr. Roman Hunák



Fyzioterapeut: Vladimír Čavojec



Výstrojoví manažéri: Marek Jenčík, Juraj Stopka







Program Nemeckého pohára 2023 v Landshute:



štvrtok 9. novembra



12.30 Rakúsko – SLOVENSKO



19.45 Nemecko – Dánsko







sobota 11. novembra



11.00 SLOVENSKO – Dánsko



18.00 Nemecko – Rakúsko







nedeľa 12. novembra



11.00 Dánsko – Rakúsko



14.30 Nemecko – SLOVENSKO

