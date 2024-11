Ramsay privítal v Bratislave kompletný káder

Na snímke slovenský hokejový reprezentant Peter Cehlárik na zraze slovenskej hokejovej reprezentácie pred blížiacim sa Nemeckým pohárom v meste Landshut 4. novembra 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenský hokejový reprezentant Samuel Takáč na zraze slovenskej hokejovej reprezentácie pred blížiacim sa Nemeckým pohárom v meste Landshut 4. novembra 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenský hokejový reprezentant, brankár Rastislav Eliáš na zraze slovenskej hokejovej reprezentácie pred blížiacim sa Nemeckým pohárom v meste Landshut 4. novembra 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Nominácia SR na Nemecký pohár 2024 v Landshute (od 6. do 10. novembra)



brankári: Rastislav Eliaš (IFK Helsinki, 0 štartov), Matej Tomek (HC Litvínov, 13)



obrancovia: Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec, 62 štartov/3 góly), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava, 32/0), Marek Korenčík (HC Olomouc, 5/0), Dávid Mudrák (Mountfield HK, 21/2), Rayen Petrovický (Bílí Tygři Liberec, 7/0), Marko Stacha (HK Nitra, 2/0), Adam Žiak (HK Spišská Nová Ves, 0/0), Dávid Romaňák (HK Spišská Nová Ves, 2/0)



útočníci: Samuel Buček (HK Nitra, 13/5), Peter Cehlárik (Leksand, 64/28), Lukáš Cingel (HC Kometa Brno, 76/13), Viliam Čacho (HC Oceláři Třinec, 28/7), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec, 42/5), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec, 15/2), Matej Kašlík (Banes Motor České Budějovice, 12/3), Adam Lukošik (HC Slovan Bratislava, 4/0), Jakub Minárik (HC Slovan Bratislava, 19/1), Šimon Petráš (HC Košice, 4/1), Kristián Pospíšil (HC Kometa Brno, 28/6), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec, 38/5), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 34/10), Alex Tamáši (Mountfield HK, 44/6)







realizačný tím:



Generálny manažér: Miroslav Šatan



Manažérka: Zuzana Chrenková



Hlavný tréner: Craig Ramsay



Asistenti trénera: Peter Frühauf, Róbert Petrovický



Tréner brankárov: Ján Lašák



Video analytik: Igor Andrejkovič



Lekár: MUDr. Roman Hunák



Fyzioterapeut: Martin Babják



Výstrojoví manažéri: Marek Jenčík, Juraj Stopka



média manažéri: Peter Jánošík, Tomáš Kyselica







program Nemeckého pohára:



štvrtok 7. novembra



12.30 Rakúsko – SLOVENSKO



19.45 Nemecko – Dánsko







sobota 9. novembra



11.00 Rakúsko – Dánsko



18.00 Nemecko – SLOVENSKO







nedeľa 10. novembra



11.30 Dánsko – SLOVENSKO



15.00 Nemecko – Rakúsko

Bratislava 4. novembra (TASR) - Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Craigovi Ramsaymu a generálnemu manažérovi Miroslavovi Šatanovi sa na pondelňajšom zraze v Bratislave hlásili všetci nominovaní hráči. Realizačný tím musel pred odchodom na prvú akciu sezóny Nemecký pohár urobiť dve zmeny, z pôvodného kádra vypadli pre zdravotné problémy obrancovia Oliver Turan a Marek Ďaloga a nahradili ich Adam Žiak s Dávidom Romaňákom.Na tradičné novembrové podujatie pocestuje deväť hráčov zo slovenskej a 13 z českej extraligy. Slovenskí reprezentanti sa do súťažného diania zapoja vo štvrtok 7. novembra, keď o 12.30 h nastúpia proti Rakúsku. Po dni voľna, ktorý vyplní ženský program a predstavia sa v ňom premiérovo aj Slovenky, pokračuje mužská časť turnaja v sobotu 9. novembra. Od 18.00 h sa Slováci stretnú s domácim Nemeckom a v záverečnom vystúpení ich čakajú v nedeľu 10. novembra už o 11.30 h Dáni.povedal Ramsay. Kouč sa môže spoliehať aj na kvalitu v útoku. V nominácii sú Peter Cehlárik, Kristián Pospíšil alebo aj Alex Tamáši, ktorý cez víkend zaznamenal v českej extralige hetrik. "" skonštatoval tréner Slovenska.Najskúsenejší hráč vo výbere mal byť Ďaloga (Kometa Brno), ktorý má na konte 112 reprezentačných štartov. Tridsaťpäťročný skúsený bek sa však zranil v nedeľnajšom zápase v Olomouci (2:3 po sn).uviedol asistent trénera Peter Frühauf.Ďalogu nahradí v roli najskúsenejšieho reprezentanta v počte duelov jeho spoluhráč a útočník z klubu Lukáš Cingel.Tridsaťdvaročný center skóroval v uplynulých dvoch zápasoch za Brno. Vlani sa presadil vo všetkých troch dueloch počas Nemeckého pohára, no to by rád vymenil v tomto roku za tímový úspech: "" zdôraznil pre TASR.Po prvý raz si v reprezentácii zahrá obranca Žiak zo Spišskej Novej Vsi, ktorá je lídrom Tipos extraligy.uviedol 25-ročný Žiak, ktorý nahradil v mužstve Turana (Poprad), ktorý mal absolvovať premiéru v A-tíme reprezentácie. Kapitán "kamzíkov" však utrpel zranenie v dolnej časti tela v stretnutí proti Slovanu (4:1).Druhým nováčikom je Rastislav Eliaš. Dvadsaťročný brankár si v tejto sezóne zachytal v najvyššej fínskej súťaži Liiga v drese IFK Helsinki. Nastúpil v šiestich zápasoch, zaznamenal priemer 2,54 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 87,13 percenta. Tri štarty pridal v nižšej súťaži Mestis a ďalšie dva vo fínskej juniorskej lige. Naposledy sa predstavil v bránke IFK v sobotňajšom zápase a pomohol tímu k víťazstvu na ľade Kärpätu Oulu 3:2 po samostatných nájazdoch. Helsinki vedú tabuľku Liigy so šesťbodovým náskokom pred Tapparou Tampere.povedal Eliaš.Slováci v pondelok absolvovali tréning na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Podobný program majú aj v utorok a v stredu ráno odchádzajú do Landshutu.