Ramsay privítal v Poprade kompletný káder, nováčikom je obranca Turan

SR Poprad zraz reprezentácia hokej Kaufland Cup POXZraz reprezentácie SR pred turnajom Kaufland Cup - RozhovoryNa snímke asistent trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Peter Frühauf pred úvodným tréningom na zraze slovenskej hokejovej reprezentácie pred blížiacim sa Vianočným Kaufland Cupom v Poprade 9. decembra 2024. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Na snímke slovenský hokejový reprezentant Andrej Kudrna pred úvodným tréningom na zraze slovenskej hokejovej reprezentácie pred blížiacim sa Vianočným Kaufland Cupom v Poprade 9. decembra 2024. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Nominácia SR na VT a Vianočný Kaufland Cup v Poprade (od 11. do 13. decembra):



brankári: Filip Belányi (HK Poprad, 1 štart v A-tíme), Stanislav Škorvánek (Mountfield HK, ČR, 14)



obrancovia: Patrik Bačik (HC Slovan Bratislava, 9 štartov/0 gólov), František Gajdoš (HC Litvínov, ČR, 32/0), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava, 35/0), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec, ČR, 70/3), Oliver Turan (HK Poprad 0/0), Dávid Mudrák (Mountfield HK, ČR, 24/2), Rayen Petrovický (Bílí Tygři Liberec, ČR, 10/0), Adam Žiak (HK Spišská Nová Ves, 3/0)



útočníci: Samuel Buček (HK Nitra, 16/6), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec, ČR, 45/6), Matej Kašlík (Banes Motor České Budějovice, ČR, 15/3), Andrej Kudrna (HKM Zvolen, 81/17), Róbert Lantoši (Bílí Tygři, Liberec, ČR, 72/15), Jakub Minárik (HC Slovan Bratislava, 22/1), Šimon Petráš (HC Košice, 7/1), Dávid Gríger (HC Energie Karlovy Vary, ČR, 13/3), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec, ČR, 43/6), Matúš Sukeľ (HC Litvínov, ČR, 79/13), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 37/12), Alex Tamáši (Mountfield HK, ČR, 47/6)







realizačný tím:



Generálny manažér: Miroslav Šatan



Manažérka: Zuzana Chrenková



Hlavný tréner: Craig Ramsay



Asistenti trénera: Peter Frühauf, Róbert Petrovický



Tréner brankárov: Ján Lašák



Video analytik: Igor Andrejkovič



Lekár: MUDr. Pavol Lauko



Fyzioterapeuti: Martin Babják, Vladimír Čavojec



Výstrojoví manažéri: Marek Jenčík, Juraj Stopka



média manažér: Peter Jánošík







program Vianočného Kaufland Cupu 2024:



streda 11. decembra:



18.00 SLOVENSKO ­– Nórsko







štvrtok 12. decembra:



18.00 Nórsko – Lotyšsko







piatok 13. decembra:



18.00 SLOVENSKO – Lotyšsko



Poprad 9. decembra (TASR) - Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Craigovi Ramsaymu a generálnemu manažérovi Miroslavovi Šatanovi sa na pondelňajšom zraze v Poprade hlásili všetci nominovaní hráči. Realizačný tím musel pred domácim Vianočným Kaufland Cupom urobiť pre zranenia a choroby päť vynútených zmien.Z pôvodného 22-členného kádra vypadli brankár Rastislav Eliaš, obrancovia Marek Ďaloga, Michal Ivan s Martinom Marinčinom a útočník Kristián Pospíšil. Namiesto nich trénerský štáb povolal Filipa Belányiho, Olivera Turana, Patrika Bačika, Andreja Goliana a Dávida Grígera.uviedol asistent trénera Peter Frühauf.Slováci absolvovali po pondelňajšom zraze prvý tréning a v utorok ich čaká ďalší. Do diania sa zapoja v stredu 11. decembra (18.00 h) proti Nórsku. Po dni voľna ich čaká v rovnakom čase duel s Lotyšskom. V predošlých dvoch ročníkoch tento turnaj jednoznačne ovládli. Až dvanásť hráčov, ktorí sa v novembri predstavili na víťaznom Nemeckom pohári, figuruje v nominácii aj pre Vianočný Kaufland Cup.Tradičný domáci turnaj pred Vianocami sa v uplynulých dvoch rokoch konal na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. V tomto bude dejiskom Poprad, kam sa národný tím vracia po takmer piatich rokoch. Naposledy hral pod Tatrami ešte v rámci Kaufland Cupu vo februári 2020. Vtedy zdolal Bielorusko 4:3 a aj olympijský výber Ruska 2:1.Najskúsenejší hráč vo výbere mal byť Ďaloga (Kometa Brno), ktorý má na konte 112 reprezentačných štartov. Tridsaťpäťročného skúseného obrancu však rovnako ako pred Nemecký pohárom trápi drobné zranenie.povedal Frühauf na adresu Ďalogu.V roli najskúsenejšieho reprezentanta v počte duelov ho nahradí útočník Andrej Kudrna, ktorý v lete posilnil Zvolen. Za Slovensko nastúpil v 81 dueloch.zhodnotil 33-ročný krídelník.Na domácom turnaji sa predstaví obranca Patrik Koch, ktorý začal sezónu v AHL vo farmárskom tíme Tucson Roadrunners. V jej priebehu ho povolali aj do prvého tímu HC Utah v NHL, zápasovú možnosť však nedostal. Aj preto sa rozhodol vrátiť do Európy, hosťuje v Třinci.zdôraznil Koch.Po prvý raz si v reprezentácii zahrá obranca Turan z Popradu. Kapitán a obranca "kamzíkov" mal absolvovať premiéru v národnom drese A-tímu už v Nemecku, ale nešťastne ho vyradilo zranenie. Slovensko dosiaľ reprezentoval v mládežníckych kategóriách, naposledy na juniorskom šampionáte 2021 v Kanade. V nominácii namiesto Eliaša figuruje Belányi, ktorý od minulej sezóny pôsobí v Poprade.skonštatoval 23-ročný brankár Belányi, ktorý dúfa, že mu čas v reprezentácii pomôže aj v klubovej sezóne:Slovenskí hokejisti majú od začiatku sezóny 2024/25 sľubnú fazónu. V auguste vyhrali všetky tri zápasy na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave a postúpili na ZOH 2026 do Milána. V novembri zasa po ôsmich rokoch triumfovali na Nemeckom pohári v Landshute, kde zdolali okrem domácej reprezentácie aj Dánsko a Rakúsko.