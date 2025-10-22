< sekcia Šport
Ramsay sa vracia na reprezentačnú striedačku, pomôže Országhovi
Bude súčasťou trénerského štábu nového hlavného kormidelníka Vladimíra Országha na novembrovom Nemeckom pohári a aj na decembrovom Vianočnom Kaufland Cupe.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 22. októbra (TASR) - Bývalý hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay opäť pomôže národnému tímu. Ako informoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na sociálnych sieťach, 74-ročnému kanadskému koučovi sa počas leta zlepšil zdravotný stav a čoskoro opäť priletí na Slovensko. Bude súčasťou trénerského štábu nového hlavného kormidelníka Vladimíra Országha na novembrovom Nemeckom pohári a aj na decembrovom Vianočnom Kaufland Cupe.
„Sme veľmi radi, že počas leta sa bývalému hlavnému trénerovi našej reprezentácie polepšilo zdravotne natoľko, že je pripravený z vlastnej vôle opäť pomôcť Slovenskému hokeju,“ uviedol SZĽH v stredu na svojej facebookovej stránke.
Országh prevzal v minulej sezóne národný tím po tom, ako Ramsayho zastavil zápal pľúc. Najprv trénoval reprezentáciu iba dočasne, no stav kanadského odborníka sa nezlepšoval a tak viedol mužstvo aj na majstrovstvách sveta. Kanaďanovi vypršala zmluva na konci sezóny. Už v júli však šéf Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan naznačil, že Ramsay bude naďalej súčasťou tímu a mal by pomôcť Slovensku aj na olympijskom turnaji v Miláne.
