Ramsay - šesť ročníkov a tri postupy - plus bronz zo ZOH

Praha 21. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti sa po ročnej pauze opäť prebojovali do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. Na 87. svetovom šampionáte postúpili zo štvrtého miesta B-skupiny a vo štvrťfinále sa stretnú s víťazmi áčka Kanaďanmi.



Slovenskí reprezentanti sa prebojovali medzi osem najlepších krajín tretíkrát počas éry trénera Craiga Ramsayho. Pod vedením kanadského kouča obsadili na MS trikrát deviatu priečku a dvakrát ôsmu, po tom, čo v rokoch 2021 a 2022 vypadli po prehrách vo štvrťfinále.



Slováci odštartovali tohtoročný turnaj prehrou s Nemeckou 4:6, no ďalšie štyri duely vyhrali, vrátane triumfu 5:4 pp nad USA. Postup mohli spečatiť v nedeľnom súboji s Lotyšmi, no nezvládli ho (2:3 pp a sn) a museli čakať na záverečný deň. Hokejisti z Pobaltia potrebovali vo svojom poslednom stretnutí s USA bodovať naplno, aby si udržali nádej, to im však favorit nedovolil, keď vyhral 6:3. Slováci tak mohli vo svojej skupinovej derniére so Švédmi (20.20 h) aj prehrať.



Tohtoročný šampionát bol pre Ramsayho šiesty v pozícii hlavného trénera SR. Sedemdesiattriročný kouč vedie národný tím od roku 2017, prvé MS s ním absolvoval v roku 2018 v Kodani, kde jeho zverenci obsadili 9. miesto, rovnako ako o rok neskôr v Košiciach. Po pandemickom roku 2020 nasledovali MS 2021 v Rige, kde slovenský tím pretrhol smolu a po ôsmich rokoch postúpil do štvrťfinále. Finišoval na 8. mieste po tom, ako vo vyraďovačke prehral s USA 1:6. Rovnaké umiestenie dosiahol aj o rok v Helsinkách a Tampere, kde vypadol vo štvrťfinále po prehre s domácim Fínskom (2:4). Vlani v Rige skončil na deviatej pozícii.



Počas Ramsayho éry tak Slováci doposiaľ dosahovali vyrovnané výsledky na MS, od 8. do 9. miesta, kde rozhodujúcou hranou bol práve postup, respektíve nepostup zo skupiny. V reprezentačnej štatistike kanadského trénera je aj úspešná olympijská kvalifikácia v auguste 2021 a následne zisk historického bronzu na zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu. V Pjongčangu 2018 skončili Slováci pod jeho vedením na 11. mieste.