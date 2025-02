Ramsay spokojný s debutantmi, Šatan chválil Čederleho i Rabčana

Banská Bystrica 7. februára (TASR) – Slovenskí hokejoví reprezentanti uspeli v oboch zápasoch proti Nemecku v Banskej Bystrici. Po hladkom víťazstve 4:0 zdolali nemecký tím aj v druhom zápolení, ktoré bolo vyrovnanejšie a zrodil sa v ňom výsledok 3:1. Slováci týmto triumfom natiahli sériu víťazstiev na 10 duelov, čím prekonali doterajšie historické maximum.



„Nepamätám si to ani v našich zlatých časoch. Je to veľmi pekná séria a bude ju ťažké v budúcnosti prekonať. Pred MS nás čaká najbližšie Švajčiarsko, takže som zvedavý, či sa nám podarí túto sériu ešte natiahnuť,“ prezradil po víťaznom dvojzápase s Nemeckom prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan a k obom duelom ešte dodal: „Dopadlo to na výbornú, najmä prvý zápas, keď sme skoro stále trávili čas v obrannom pásme súpera. V druhom stretnutí to bolo už vyrovnané, Nemci si vytvorili viac šancí, no mali sme výborného brankára Rabčana. Vďaka nemu sme vyhrali.“



V oboch dueloch žiaril v útoku pri svojej premiére Nitran Sebastián Čederle. V prvom zápase dosiahol hetrik a v druhom pridal úvodný gól, celkovo štvrtý v tomto dvojzápase. „Každý kto príde do reprezentácie a strelí štyri góly za dva zápasy, tak je to úžasné. Čederle ukázal svoje kvality a hlavne ukázal, že je to kvalitný hráč a zlepšuje sa. Páčil sa mi. Teším sa, keď mu možno dáme ďalšiu šancu. Verím, že aj nabudúce bude v nominácii,“ vyjadril sa na jeho adresu tréner SR Craig Ramsay, pričom celkovo chválil debutantov národnom tíme: „Som spokojný s debutantmi. Je ťažké, keď privediete do tímu toľko nových hráčov. Urobili aj chyby a videl som ich, no nebolo by fér o nich hovoriť, pretože podali veľmi dobré výkony. Niektorí boli naozaj skvelí. Musíte dávať pozor na každého jedného hráča čo vie priniesť do tímu. Teraz si zápasy pozrieme znova a preberieme to s celým realizačným tímom. Každopádne, mali sme tu hráčov, ktorí podali veľmi dobré výkony a časom môžu byť pre národný tím dôležití.“



Aj Šatanovi sa pozdával najmä výkon Čederleho: „V jeho podaní to bol krásny vstup do reprezentačnej kariéry. Ďalšiu šancu určite dostane. Verím, že sa mu bude dariť v lige a uvidíme ho v príprave na MS. Zaujali ma ešte obaja brankári, dobre sa ukázali aj Čajkovič s Tkáčom. Bolo ich tam viac, aj mladý Perovický. Videli sme, že viacerí sú schopní pobiť sa o reprezentačné miesto. Sme radi, že tu úzku našu špičku vieme rozšíriť, ak by sme niektorých potrebovali do aprílových bojov o miestenku na majstrovstvá sveta.“



Druhý duel proti Nemecku si užil pod Urpínom najmä domáci klubový brankár Banskej Bystrice Eugen Rabčan. Už v prvej tretine zneškodnil štyri vyložené šance súpera vrátane trestného strieľania a dvoch únikov. Po stretnutí spokojne vravel: „Chcel som vyhrať tento zápas, podať dobrý výkon a ukázať sa trénerovi. Navyše aj pred domácim publikom. Som vďačný, že sa nám to všetkým podarilo. Začiatok zápasu bol ťažký. Nemci do tohto zápasu nastúpili oveľa lepšie než do prvého, no mne sa chytalo výborne. Niečo ma tam na začiatku trafilo, čo človeka vždy nabudí, dodá sebaistotu, takže za mňa skvelý výkon a aj skvelé tribúny.“



Rabčan bol skromný aj pri otázkach, že Nemcov viackrát v ich šanciach bravúrne vychytal: „Prvý nájazd bola žŕdka, mohlo to byť úplne inak. Som rád, že aj šťastie sa priklonilo. Verím, že som si vypýtal ďalšiu pozvánku do reprezentácie. Pri inkasovanom góle som nič nevidel, obranca urobil ešte dva kroky bližšie k bránke a ich útočník urobil perfektnú prácu pred mnou. Nedosiahnutá čistá nula ma nemrzí vzhľadom k priebehu zápasu, že Nemci si ten gól zaslúžili, a to nielen jeden.“